Gençlerbirliği'nde "casusluk" alarmı! Onyekuru’nun menajeri tesislerden kovuldu

Gençlerbirliği'nde 'casus' alarmı! Galatasaray maçı öncesi Henry Onyekuru’nun menajeri, bugün Gençlerbirliği ile görüşmek için Ankara’da tesislere gitti. Fakat kulüp "taktikler sızar" diye izin vermedi.

Burak Kavuncu
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

NİJ Nijerya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Gençlerbirliği
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesi Ankara temsilcisinde ortalık karıştı! Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Başkent ekibinde "casusluk" şüphesi uyandıran tuhaf bir Henry Onyekuru gelişmesi yaşandı.

"TAKTİK SIZAR" KORKUSU! ONYEKURU'NUN MENAJERİNE RET...

Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'nun menajeri, bugün sürpriz bir şekilde Gençlerbirliği tesislerine kulüple görüşmeye gitti. Ancak zamanlama, kulüp içerisinde büyük bir tedirginliğe yol açtı. Kritik Galatasaray maçı öncesi taktik idmanı izlemek isteyen menajere, kulüp yetkilileri tarafından "dur" denildi.

ANTRENMANA İZİN ÇIKMADI: "BİNADA BEKLE"

Kritik maç öncesi planların dışarı sızmasından çekinen Gençlerbirliği yönetimi ve teknik heyeti, menajerin saha kenarına gelmesine izin vermedi. Menajere, antrenmanı izleyemeyeceği, görüşme yapılacaksa kulüp binasında beklemesi gerektiği iletildi.

TESİSLERİ TERK ETTİ!

Beklemediği bir tavırla karşılaşan menajer, kendisine gösterilen "bekleme" alanına geçmek yerine tepki göstererek tesisleri terk etti. Galatasaray ile geçmişte sıkı bağları olan Onyekuru'nun temsilcisinin, maç öncesi antrenman izleme ısrarı Başkent ekibinde kafaları karıştırdı.

"ONYEKURU'NUN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Maç öncesinde konuşan teknik direktör Volkan Demirel: "Profesyonel bir futbolcuyu bu şekilde kadro dışı bırakamazsınız. Onyekuru'nun performansından memnun değiliz. İnisiyatif benle alakalı. Oynatırım ve ya oynatmam... Farklı şekilde lanse edilmesi, kulübümüze ve takımımıza zarar verir."

'BEN ONU BAŞIMDA TAŞIRIM'

"Onyekuru, bizim oyuncumuz. Bir sene daha sözleşmesi var. Oynattığım maçta iyi performans aldım ve Başakşehir maçında sahaya sürdüm. O maçta istediğim gibi performans alamadım, sonraki raporlamamda başka bir şey düşündüğümü söyledim ama iş başka yere gitti. İstediğimiz performansa gelirse ben onu başımda taşırım. Bizim futbolcumuz ve sözleşmesi var. Tüm inisiyatif bana ait."

"GALATASARAY'A KİŞİSEL HAZIRLIĞIM VAR"

"Şampiyonluk yarışı benim ilgilendiğim bir konu değil. Benim düşüncem sadece Gençlerbirliği'nin durumu.

Galatasaray’a saygı duyuyoruz. Bu ligin lideri. Rakipten bağımsız olarak hazırlanıyoruz. Biz kendimize bakıyoruz. Puanlara ihtiyacımız var.

Galatasaray maçını kazanırsak bizim için çok ekstra olur. Kocaelispor, Karagümrük ve Kasımpaşa maçları bizim için hedef.

Victor Osimhen üzerinden değil, genel olarak Galatasaray'a çalıştık.

Düşüncemizi, hazırlığımızı sahaya yansıtırsak.... Daha önce bunu Galatasaray'a karşı yaptığımı düşünüyorum ama skor alamadık.

Galatasaray'a kişisel olarak hazırlık tabii ki var ama takım olarak bütüne bakıyoruz."

FENERBAHÇE & RİZESPOR - HEMEN OYNA

FENERBAHÇE & RİZESPOR - HEMEN OYNA

