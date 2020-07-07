Gençlerbirliği’nde Fenerbahçe maçı öncesi kaleci şoku! Ertaç Özbir 11'de...

Süper Lig’in 31’inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Ankara ekibinde karşılaşma öncesinde kaleci şoku yaşanıyor. Maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere yeşil zemine çıkan Nordfeldt, yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Nordfeldt’in yerine yedek kaleci Ertaç Özbir, mücadelede görev yapacak.
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