Gençlerbirliği’nde hazırlıklar sürüyor

Lige verilen aranın ardından hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri’nde devam eden Gençlerbirliği sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla günü noktaladı. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda üç kaleli maç ile sona erdi.

(DHA)

