Gençlerbirliği’nde Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı!

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde kötü giden sezonun ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Ankara ekibinde teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel'in ismi gündemde.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Başkent ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

4 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’ni ikinci olarak Süper Lig’e çıkaran Hüseyin Eroğlu, bu sezon takımın başında olduğu 10 Süper Lig maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik 2 de galibiyet aldı. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, son olarak evinde Konyaspor’a 2-1 mağlup olmuştu.

