SON DAKİKA | Fenerbahçe'yi korkutan haber! Nelson Semedo'nun eşi Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza geçirdi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli başarılı sağ bek Nelson Semedo, eşi Marlene Alvarenga'dan gelen kaza haberiyle sarsıldı. Alvarenga'nın seyahat ettiği minibüsün İstanbul'da büyük bir tehlike atlattığı öğrenildi.

MİNİBÜS YAN YATTI, EKİPLER SEFERBER OLDU

Korkutan kaza, saat 16.30 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre; içerisinde Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın yolcu olarak bulunduğu minibüs, şoförünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Otoyolda devrilen aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri, olası başka bir kazayı önlemek adına otoyolda geniş güvenlik önlemleri alırken; sağlık ekipleri, kazada yaralanan Marlene Alvarenga ve minibüs şoförüne ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, detaylı tetkik ve tedavi için ambulanslarla çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI NASIL?

Fenerbahçe camiasına derin bir nefes aldıran haber ise hastaneden geldi. Hastaneye sevk edilen Marlene Alvarenga ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı, her iki ismin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet güçleri, yürekleri ağza getiren bu kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.