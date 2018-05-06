SPOR

Gençlerbirliği'nde sahayı terk eden Pogba ile takım arkadaşları arasında arbede yaşandı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 06.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Spor toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği evinde Antalyaspor karşılaşmasında Florentin Pogba ile takım arkadaşı Ahmet Oğuz arasında arbede yaşandı.

Gençlerbirliği'nde sahayı terk eden Pogba ile takım arkadaşları arasında arbede yaşandı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği Antalyaspor mücadelesinde Florentin Pogba sahayı terk etti.

Karşılaşmanın 88'inci dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba'nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.

OYUNCULAR POGBA'YA SALDIRDI

Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88'inci dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.

pogba


MURAT CAVCAV'A TEPKİ

Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından protokol tribününün hemen yanında yer alan sol kapalı tribününden Murat Cavcav ve yönetime yönelik küfreden iki taraftar gözaltına alındı.

Karşılıklı küfürleşmelerin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 taraftar, karakola götürüldü.

Demirtaş duyurdu: HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacakDemirtaş duyurdu: HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacak
Dikkat! Vergi oranları değiştiDikkat! Vergi oranları değişti
Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!Twitter'dan kritik uyarı: Değiştirin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Florentin Pogba

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

Kadıköy'de korku filmi! Fernandao ipten aldı

Kadıköy'de korku filmi! Fernandao ipten aldı

Dünya, Arda Turan'ı konuşuyor

Dünya, Arda Turan'ı konuşuyor

Fenerbahçe-Bursaspor maçında Aatif Chahechouhe'nun hareketi isyan ettirdi!

Fenerbahçe-Bursaspor maçında Aatif Chahechouhe'nun hareketi isyan ettirdi!

Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu

Nuri Şahin'in yeni takımı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümit Özat, Gençlerbirliği'nden istifa ediyor

Ümit Özat, Gençlerbirliği'nden istifa ediyor

Gençlerbirliği'nde sahayı terk eden Pogba ile takım arkadaşları arasında arbede yaşandı

Gençlerbirliği'nde sahayı terk eden Pogba ile takım arkadaşları arasında arbede yaşandı

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı iptal edilebilir!

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı iptal edilebilir!

Gençlerbirliği'nin kritik sınavı

Gençlerbirliği'nin kritik sınavı

Ümit Özat: Hayatta küme düşmek de var

Ümit Özat: Hayatta küme düşmek de var

Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası patladı

Ümit Özat, Osmanlıspor maçı sonrası patladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.