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Gençlerbirliği'nden defans ve orta sahaya takviye

10.07.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, 26 yaşındaki defans Mert Kula ve 29 yaşındaki Ukraynalı orta saha Dmytro Grechyshkin'i renklerine bağladı.

Gençlerbirliği'nden defans ve orta sahaya takviye

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent kulübü, kadrosuna iki takviye daha yaptı. Kasımpaşa altyapısından yetişen, Sarıyer, Menemen Belediye, Kayserispor ve Keçiörengücü formaları giyen Mert Kula, bugün kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Son olarak Oleksandriya forması giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Dmytro Grechyshkin de bugün sağlık kontrolünün ardından Gençlerbirliği ile 2 yıllık anlaşma yaptı. İki oyuncu için de gelecek günlerde imza töreni yapılacağı belirtildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gençlerbirliği
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