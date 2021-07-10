Gençlerbirliği'nden defans ve orta sahaya takviye

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent kulübü, kadrosuna iki takviye daha yaptı. Kasımpaşa altyapısından yetişen, Sarıyer, Menemen Belediye, Kayserispor ve Keçiörengücü formaları giyen Mert Kula, bugün kendisini 2 yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son olarak Oleksandriya forması giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Dmytro Grechyshkin de bugün sağlık kontrolünün ardından Gençlerbirliği ile 2 yıllık anlaşma yaptı. İki oyuncu için de gelecek günlerde imza töreni yapılacağı belirtildi.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAFLAR: DHA

