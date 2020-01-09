Gençlerbirliği'nden flaş transfer harekatı! Joe Hart...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. Kırmızı siyahlılar Burnley'in tecrübeli kalecisi Joe Hart'ı kadrosuna katmak için hazırlanıyor.
Başkent ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Joe Hart'ın transferi için harekete geçti.
Bu sezon takımıyla yalnızca 2 maçta görev alan ve kalesinde 5 gol gören 32 yaşındaki kaleci, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 75 kez terletti. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Joe Hart'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Instagram'dan çıplak fotoğrafını paylaştı
G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu
İşte Beşiktaş'ın yeni forveti
Falette tranferine ilişkin Comolli'den açıklama
Beşiktaş'ta Fikret Orman'a büyük şok
'Burada çok samimi bir şekilde karşılandım'
Efsane futbolcunun eşi sosyal medyayı salladı
Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu
Valencia'yı deviren Real Madrid finalde!
Mert Çetin sayesinde kayıp çocuk bulundu
Hikmet Çiftçi Kaiserslautern'de!
Trabzonspor'dan "10 nurama" transfer
Transfer resmen açıklandı! İmzayı attı
Kovacevic ayağından silahla vuruldu
Trabzonspor’da pilates topu eğlencesi
Hatayspor ayrılığı resmen açıkladı
Okuyucu Yorumları 1 yorum