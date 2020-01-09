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  4. Gençlerbirliği'nden flaş transfer harekatı! Joe Hart...

Gençlerbirliği'nden flaş transfer harekatı! Joe Hart...

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 09.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Ara transfer döneminde kaleye güçlü bir isim transfer etmek isteyen Gençlerbirliği için flaş bir iddia ortaya atıldı. Başkent ekibi İngiliz kaleci Joe Hart'la yakında ilgileniyor...

Gençlerbirliği'nden flaş transfer harekatı! Joe Hart...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. Kırmızı siyahlılar Burnley'in tecrübeli kalecisi Joe Hart'ı kadrosuna katmak için hazırlanıyor.

Başkent ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Joe Hart'ın transferi için harekete geçti.

Bu sezon takımıyla yalnızca 2 maçta görev alan ve kalesinde 5 gol gören 32 yaşındaki kaleci, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 75 kez terletti. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Joe Hart'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.


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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Joe Hart Burnley Transfer

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şaka mısınız abicim adam bi zamanların efsane kalecisi şimdi bile eskisi gibi olmasada en azından bir valencia kalitesinde takîmda oynayabilir adam bizim ligilmizi ne yapsın
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Gençlerbirliği'nden flaş transfer harekatı! Joe Hart...

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