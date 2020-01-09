Gençlerbirliği'nden flaş transfer harekatı! Joe Hart...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Avrupa'da ses getirecek bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. Kırmızı siyahlılar Burnley'in tecrübeli kalecisi Joe Hart'ı kadrosuna katmak için hazırlanıyor.

Başkent ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'de forma giyen Joe Hart'ın transferi için harekete geçti.

Bu sezon takımıyla yalnızca 2 maçta görev alan ve kalesinde 5 gol gören 32 yaşındaki kaleci, İngiltere Milli Takımı'nın formasını da 75 kez terletti. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Joe Hart'ın kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.