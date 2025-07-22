Gençlerbirliği'nden Taylan Antalyalı hamlesi! Fatih Terim'in prensi Ankara ekibine doğru...

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un kadroda görmek istemediği yerli oyuncu için yönetim yol ayrılığı kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Taylan Antalyalı, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile prensipte anlaşmaya vardı.

KADRODA 3.GALATASARAY’LI

Geçtiğimiz sezon başında kadrosunu Peter Etebo ile güçlendiren Ankara ekibi, bu sezon da Henry Onyekuru’yu transfer etmişti. Taylan Antalyalı transferinin resmiyet kazanması halinde kadrosunda daha önce Galatasaray forması giymiş 3.oyuncu olacak.