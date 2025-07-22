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Gençlerbirliği'nden Taylan Antalyalı hamlesi! Fatih Terim'in prensi Ankara ekibine doğru...

Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Taylan Antalyalı, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

Gençlerbirliği'nden Taylan Antalyalı hamlesi! Fatih Terim'in prensi Ankara ekibine doğru...
Burak Kavuncu

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un kadroda görmek istemediği yerli oyuncu için yönetim yol ayrılığı kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Taylan Antalyalı, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile prensipte anlaşmaya vardı.

KADRODA 3.GALATASARAY’LI

Gençlerbirliği nden Taylan Antalyalı hamlesi! Fatih Terim in prensi Ankara ekibine doğru... 1

Geçtiğimiz sezon başında kadrosunu Peter Etebo ile güçlendiren Ankara ekibi, bu sezon da Henry Onyekuru’yu transfer etmişti. Taylan Antalyalı transferinin resmiyet kazanması halinde kadrosunda daha önce Galatasaray forması giymiş 3.oyuncu olacak.

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