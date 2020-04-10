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Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, lige hazırlanma süresi istedi

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 10.04.2020 14:36 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin takım kaptanlarından Ahmet Oğuz, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ara verilen liglerin tekrar başlaması durumunda futbolculara hazırlanmaları için en az 20-25 günlük bir sürenin verilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz, lige hazırlanma süresi istedi

Ahmet Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının futbol dahil her şeyi etkilediğini belirterek, "Maalesef insanlar ölüyor. Daha dikkatli olmamız, söylenenleri yapıp, evde kalmamız gerekiyor. Ben de 20 günden fazladır evdeyim. Çalışmalara da evde başladık. Canımız sıkılıyor ama en azından ailemizle vakit geçiriyoruz" dedi.

Liglerin başlamasını beklediklerini ve ev antrenmanları yaptıklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Ara bizi kötü etkileyecek. Hazır bir vücudumuz vardı. Lige hazırlanmak için en az 20-25 gün verilmesi gerekiyor. Benim düşüncem bu. Ancak bu zaman verilirse eski formumuzu yakalayıp, maç oynayacak duruma geliriz" diye konuştu.

Sezon ortasında geçirdiği sakatlığın ardından, son haftalarda sürekli ilk 11'de oynayan Ahmet Oğuz, "Bu durum tabii ki beni etkiledi. Önemli olan burada insan sağlığı. Tekrar en iyi şekilde çalışıp, formayı alacağım. Futbolu çok özledim, daha bir heyecanla oynayacağım" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN ERTELENMESİNİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYORUM"

Ahmet Oğuz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesini bir fırsat olarak gördüğünü dile getirdi.

Salgın nedeniyle ertelenen ve gelecek yıl oynanacak organizasyonda A Milli Takım forması giymek istediğini anlatan kırmızı-siyahlı futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu erteleme kimileri için büyük şans, kimileri içinse değil. Sakatlanan genç oyuncularımız da vardı. Nazar değmişti. Şampiyonanın ertelenmesi onlar için çok iyi oldu. Tabii ki herkesin bir hedefi var. Avrupa Şampiyonası'nın 1 yıl ertelenmesini fırsata çevirmek istiyorum. Hedeflerim arasında orada olmak var. Neden olmasın? Takımımda düzenli oynamam yetmez. Çok istekli, iyi oynayan eski Ahmet'e dönmek istiyorum."

"SON 8 HAFTANIN OYNANMASI LAZIM"

Ahmet Oğuz, ligde kalan maçların oynanıp, sezonun tamamlanması gerektiğini savundu.

Bu kararı yetkililerin alacağını belirten Ahmet, "Bana kalırsa son 8 haftanın oynanması lazım. Kiminin şampiyonluk hedefi, kiminin kümede kalma hedefi var. Bizim hedefimiz ligde kalmak. Yönetenler ne karar verirse saygı göstermemiz gerekiyor. 'Devam edin' de deseler, 'Lig bitti' de deseler saygı duymamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sahada takım arkadaşlarıyla antrenman yapmayı çok özlediğini de vurgulayan Ahmet Oğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım arkadaşlarımla hep iletişim halindeyim. 6-7 kişiyle sürekli konuşuyorum. Hocalarımız kurduğumuz gruba antrenman hareketlerini gönderiyor. Her hareketi gösteriyorlar. 1 dakika süren en az 20-30 hareket gönderiyorlar. Onlar da büyük bir özveriyle bizi formda tutmaya çalışıyorlar. Antrenmandan sonra konsol oyunu oynuyorum. Bütün arkadaşlarım da online olarak katılıyor. Bu şekilde iletişime de geçiyoruz. En çok özlediğim şey antrenmanlarımız. Her gün evde 1.5 saate yakın antrenman yapıyorum. Sonra 6-7 saat konsol oyunu oynuyorum."

(AA)

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