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Gençlerbirliği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 14.08.2020 14:23 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Mats Seuntjens ve sağ bek Mike van Beijnen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Gençlerbirliği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, Seuntjens ve Beijnen ile yolları ayrımak kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda kadromuzda yer alan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarımızı ayırdık. İki futbolcuya da emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.

(AA)

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