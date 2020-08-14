Gençlerbirliği Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, Seuntjens ve Beijnen ile yolları ayrımak kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda kadromuzda yer alan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarımızı ayırdık. İki futbolcuya da emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.

(AA)

