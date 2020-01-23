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Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıkış peşinde

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 23.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19. haftanın açılış maçında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıkış peşinde

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşmamasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan Gençlerbirliği, evinde oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybeden başkent temsilcisi, 18 puanla 13. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'ye karşı görev yapamayacak.

Çaykur Rizespor maçında sağ kasık bölgesindeki yırtık nedeniyle forma giyemeyen Stancu, ağrılarının devam etmesi nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak.

(AA)

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Futbol Gaziantep FK Gençlerbirliği stancu

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