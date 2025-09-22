Gençlerbirliği tek golle altın buldu! Eyüpspor'da Şok Etkisi!

Başkent temsilcisi, D.Franco'nun golüyle 3 puanı hanesine yazdırırken, Eyüpspor'da Selçuk Şahin'in istifası gündeme geldi.

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı. Maçın tek golü, 36. dakikada D.Franco'dan geldi. Bu sonuçla Gençlerbirliği, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Eyüpspor ise bu mağlubiyetle 4 puanda kaldı. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen Gençlerbirliği, özellikle orta sahada rakibine üstünlük kurarak galibiyeti hak etti. Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, disiplinli savunmaları ve hızlı hücumlarıyla dikkat çekti. D.Franco'nun attığı gol, Gençlerbirliği'nin moralini yükseltirken, Eyüpspor savunmasında büyük bir boşluk yarattı. Eyüpspor, maç boyunca etkili bir oyun sergileyemedi. Hücum hattında organize olmakta zorlanan İstanbul temsilcisi, Gençlerbirliği savunmasını aşmakta güçlük çekti. Özellikle ikinci yarıda baskısını arttırmaya çalışan Eyüpspor, aradığı golü bir türlü bulamadı.

İSTİFA DEDİKODULARI YÜKSELDİ!

Maçın ardından Eyüpspor cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Teknik direktör Selçuk Şahin'in istifa edeceği yönünde çıkan haberler ise camiada şok etkisi yarattı. Selçuk Şahin'in maç sonu yaptığı açıklamada istifa iddialarına net bir yanıt vermemesi, spekülasyonları daha da arttırdı. Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise maçın ardından yaptığı açıklamada, bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Eroğlu, "Bu maç bizim özelimizde çok önemliydi, 3 puandan fazlasıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, sahada yüreklerini ortaya koydular. Bu galibiyet, takımımızın moralini yükseltecek ve önümüzdeki maçlara daha umutlu bakmamızı sağlayacak." dedi. Gençlerbirliği'nin bu galibiyeti, ligdeki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Başkent temsilcisi, bu galibiyetle moral bulurken, önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor. Eyüpspor ise bu mağlubiyeti telafi etmek ve yeniden çıkışa geçmek için çalışmalara başlayacak.

Gençlerbirliği'nin bu sürpriz galibiyeti, Süper Lig'de dengelerin değişebileceğinin bir göstergesi oldu. Eyüpspor'da yaşanan şok ise ligin ilerleyen haftalarında nasıl bir etki yaratacak merak konusu. Selçuk Şahin'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Eyüpspor yönetiminin nasıl bir karar alacağı yakından takip edilecek.