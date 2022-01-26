Gençlerbirliği yenilenme çalışması yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Kulübün açıklamasına göre, lige verilen arada üç günlük izin yapan başkent ekibi, hazırlıklarına yeniden başladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra idmana koşu çalışmasıyla devam etti.
Yaklaşık bir saat süren antrenman, son bölümde yapılan çift kale maçla noktalandı.
LuaLua ısınma hareketlerinde takımla çalışırken, daha sonra antrenmanı fizyoterapist eşliğinde bireysel sürdürdü.
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