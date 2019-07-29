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Gençleştirme programını kullanan Yılmaz Erdoğan, oğluna benzetildi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 29.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, üzerinde uyguladığı efekt sonrası ortaya çıkan görüntüyü hesabından yayınlandı. Erdoğan, ortaya çıkan görüntüyü paylaşır paylaşmaz oğluna benzediğine dair çok sayıda yorum aldı.

Gençleştirme programını kullanan Yılmaz Erdoğan, oğluna benzetildi

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, geride bıraktığımız gün 'yaşlandırma uygulaması' olarak ünlenen telefon aplikasyonunun gençleştirme özelliğini üzerinde denedi ve ortaya çıkan tabloyu sosyal medya hesabı üzerinden "Bu uygulama beni de böyle uygun gördü" notuyla yayınladı.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına Çok Güzel Hareket Bunlar 2 ile dönen Yılmaz Erdoğan bir yandan yoğun bir tempoda koştururken bir yandan da sosyal medyanın popüler trendlerini takip ediyor. Trendleri yakından takip ettiğini son dönemin gözde uygulamalarından birini deneyerek gösteren Yılmaz Erdoğan, ortaya çıkan görüntüyü paylaşır paylaşmaz çok sayıda beğeni ve övgü aldı.

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ESKİ EŞİ OĞLUNUN FOTOĞRAFINI YAYINLAYARAK CEVAP VERDİ

Gençleştirme efektini uygulayan Yılmaz Erdoğan, yaptığı paylaşıma çocuğu Odin'e benzediğine dair çok sayıda yorum aldı. Bu yorumlardan biri de eski eşi ve çocuğunun annesi Belçim Bilgin'den geldi. Bilgin, Yılmaz Erdoğan'ın bu görüntüsüne; "Yılmaz, Rodiiiiiiiinnnnnnn!!!!" şeklinde bir tepki verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan gençlik programı

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