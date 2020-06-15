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Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor? İşte Gençliğim Eyvah dizisi konusu ve oyuncuları! Gençliğim Eyvah 1. bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 15.06.2020 20:08 | Son Güncelleme

Yaz ekranlarının yeni komedi dizisi Gençliğim Eyvah bu akşam 1. bölümüyle atv'de ekrana geldi. Son olarak Jet Sosyet'de başrol oynayan Cengiz Bozkurt, Gençliğim Eyvah ile ekranlara döndü. Peki Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu'nun başrollerde oynadığı Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor? Gençliğim Eyvah konusu nedir? İşte Gençliğim Eyvah dizisi hakkında bilgiler ve 1. bölüm fragmanı.

Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor? İşte Gençliğim Eyvah dizisi konusu ve oyuncuları! Gençliğim Eyvah 1. bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gençliğim Eyvah dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Beyti Engin, Ulviye Karaca, Erdem Kaynarca, Bahar Süer ve Kemal Uçar'ın rol aldığı Gençliğim Eyvah'ın yapımcılığını Süreç Film, yönetmenliğini ise Deniz Yılmaz üstleniyor.

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GENÇLİĞİM EYVAH NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gençliğim Eyvah dizisi için özel bir set kuruldu. Dizinin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki setlerde yapılıyor.

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GENÇLİĞİM EYVAH KONUSU NEDİR?

ATV, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dizide aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesini ekranlara taşıyacak.
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GENÇLİĞİM EYVAH 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE


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