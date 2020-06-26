Gençliğim Eyvah Oyuncuları Kimdir? Gençliğim Eyvah Konusu Nedir?

Uzun zamandır yeni bir dizi beklenen televizyon ekranlarına ilaç gibi gelen ATV’nin eğlenceli yapımı Gençliğim Eyvah dizisi, henüz çok yeni olmasına rağmen kısa sürede oldukça iyi reytingler aldı. İlk bölümüyle adeta kendine fanlar kazanan Gençliğim Eyvah dizisi izleyenleri kahkahalara boğdu. Dizinin kısa sürede bu kadar popüler olmasından sonra Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları ve oyuncuların kim oldukları bir hayli merak edildi. Diziyi henüz izlemeyenlerin cevap aradığı soru ise “Gençliğim Eyvah hangi gün yayınlanıyor?” sorusu. Gençliğim Eyvah dizisi pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Gençliğim Eyvah Oyuncuları

Gençliğim Eyvah dizi oyuncuları olarak oldukça deneyimli ve başarılı isimleri kadrosunda bulunduruyor. Gençliğim Eyvah oyuncu kadrosu arasında komedi yapımlarının vazgeçilmez isimlerinden olan Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen yer alıyor. Gençliğim Eyvah oyuncular açısından oldukça şanslı bir yapım. Çünkü dizinin kadrosunda genç isimlerle deneyimli oyuncular bir arada bulunuyor. Gençliğim Eyvah oyuncuları arasında Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Burak Tozkoparan, Bahar Süer, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan, Erdem Kaynarca, Ecem Atalay, Beyti Engin, İpek Çiçek ve Kemal Uçar yer alıyor.