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Gençliğim Eyvah Oyuncuları Kimdir? Gençliğim Eyvah Konusu Nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 26.06.2020 18:39 | Son Güncelleme

İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran ATV’nin önemli yapımı Gençliğim Eyvah dizisi, birbirinden komik ve eğlenceli sahneleriyle izleyenlerden tam not aldı. Dizinin yayınlanmasından sonra Gençliğim Eyvah oyuncuları merak edildi. Başarılı ve deneyimli oyuncuların yanı sıra yeni yüzlerin de kadrosunda olduğu Gençliğim Eyvah oyuncuları, dizinin ilk bölümüyle oldukça izleyiciyi eğlendiren bir iş ortaya koydu. Peki, Gençliğim eyvah oyuncuları kimler? Gençliğim Eyvah konusu nedir?

Gençliğim Eyvah Oyuncuları Kimdir? Gençliğim Eyvah Konusu Nedir?

Uzun zamandır yeni bir dizi beklenen televizyon ekranlarına ilaç gibi gelen ATV’nin eğlenceli yapımı Gençliğim Eyvah dizisi, henüz çok yeni olmasına rağmen kısa sürede oldukça iyi reytingler aldı. İlk bölümüyle adeta kendine fanlar kazanan Gençliğim Eyvah dizisi izleyenleri kahkahalara boğdu. Dizinin kısa sürede bu kadar popüler olmasından sonra Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları ve oyuncuların kim oldukları bir hayli merak edildi. Diziyi henüz izlemeyenlerin cevap aradığı soru ise “Gençliğim Eyvah hangi gün yayınlanıyor?” sorusu. Gençliğim Eyvah dizisi pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Gençliğim Eyvah Oyuncuları

Gençliğim Eyvah dizi oyuncuları olarak oldukça deneyimli ve başarılı isimleri kadrosunda bulunduruyor. Gençliğim Eyvah oyuncu kadrosu arasında komedi yapımlarının vazgeçilmez isimlerinden olan Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen yer alıyor. Gençliğim Eyvah oyuncular açısından oldukça şanslı bir yapım. Çünkü dizinin kadrosunda genç isimlerle deneyimli oyuncular bir arada bulunuyor. Gençliğim Eyvah oyuncuları arasında Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Burak Tozkoparan, Bahar Süer, Ekin Mert Daymaz, Elif Doğan, Erdem Kaynarca, Ecem Atalay, Beyti Engin, İpek Çiçek ve Kemal Uçar yer alıyor.

Gençliğim Eyvah Konusu

Gençliğim Eyvah dizisi konusu itibariyle de oldukça keyifli bir yapım olduğunun sinyallerini veriyor. İki rakip kebapçı olan Zekeriya ve Arif’in hayatları iki İtalyan olan Çavi ve Zola’nın gelişiyle değişiyor. Çavi’nin seneler önce çekilen bir fotoğraf ile babasını araması üzerine Arif ve Zekeriya; adeta perişan oluyor. Gençliğim Eyvah Zola karakteriyle de oldukça ilgi uyandırıyor. Zola, mahallenin en alımlı kızı olan Azra’ya aşık oluyor. Azra ise Arif’in oğlu Ahmet ile gizli bir aşk yaşıyor. Bu küçük mahallede yaşanan bolca aşk, rekabet ve kovalamaca; Gençliğim Eyvah dizisi ile ekranlara geliyor.

Gençliğim Eyvah Dizisi Nerede Çekiliyor?

Oldukça şirin ve eğlenceli bir mahallenin ekranlara geldiği Gençliğim Eyvah dizisinin nerede çekildiği çok sayıda izleyici tarafından merak ediliyor. "Gençliğim Eyvah nerede çekiliyor?" sorusunun cevabı için bir mahalle ismi vermek mümkün değil. Çünkü Gençliğim Eyvah dizisi gerçek bir mahallede çekilmiyor. Gençliğim Eyvah dizisinin çekimleri, daha pek çok dizinin de çekimlerinin yapıldığı bir dizi platosunda gerçekleşiyor. Dizi platosunda tamamen mahalle hissi veren bir ortam oluşturuluyor.

Burak Tozkoparan Kimdir?

Gençliğim Eyvah dizisinde Zola karakterini canlandıran Burak Tozkoparan, 14 Kasım 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Anne ve baba tarafından Rizeli olan yakışıklı oyuncu, aynı zamanda uzun yıllar boyunca müzikle ilgilendi. Oyunculuk kariyerine Star TV’deki Paramparça dizisiyle başlayan Burak Tozkoparan, aynı zamanda Gönenç Uyanık’ın yönetmenliğini üstlendiği Hesapta Aşk filminde rol aldı. Burak Tozkoparan dizileri ve filmleri arasında Sesinde Aşk Var, Kırgın Çiçekler ve Tek Yürek bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tiplere bak bu mudur yani
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