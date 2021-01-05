“Gençlik Dijital Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı”nın tanıtımı yapılacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) da ortağı olduğu uluslararası MINDtheGaps Projesi, hazırladığı "Gençlik Dijital Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı"nın lansman etkinliğini düzenleyecek.

15 Ocak 2021 tarihinde ücretsiz ve çevrim içi olarak 16.00-19.00 saatleri arasında (Avrupa ortak saati) düzenlenecek etkinliğe başta öğretmenler ve araştırmacılar olmak üzere, eğitim profesyonellerinin, ebeveynlerin ve diğer vatandaşların katılım sağlaması beklenirken; etkinlik ile dijital el kitabının yaygınlaştırılması, dijital vatandaşlık konusunda farkındalık yaratılması, fırsat ve risklerin tartışılması hedefleniyor.

Gençlik Dijital Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı, projenin ilk çıktısı olarak gençler arasında hem örgün hem de yaygın eğitim ve öğretim faaliyetlerinde medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme uygulamaları hakkında hazırlanmış dijital bir el kitabı olma özelliğini taşıyor. Bu el kitabı, Avrupa ortak kaynak önerilerini, girişim örneklerini, etkinlikleri ve saha deneyimine dayalı yansımaları içeriyor.

Etkinliğe https://docs.google.com/forms/d/1dZpoa53aefF4ImuWLLPeOrNbV9GHvYtPMqmvJj1-gzQ/viewform?edit\_requested=true bağlantısı üzerinden kayıt yapılabiliyor.

