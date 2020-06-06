YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. "Gençlik Merkezi inşaatı erken bitecek"

"Gençlik Merkezi inşaatı erken bitecek"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.06.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Kaymakam Hasan Çiçek, Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.Müteahhit firmadan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık’tan bilgiler alan Kaymakam Çiçek, çalışmaların hızlı ve kaliteli olarak ilerlemesinden dolayı memnuniyetini ifade etti.Kaymakam Çiçek, ’’Gençlik Merkezimizin yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanı bulunmaktadır.

Kütahya’nın Emet Kaymakam Hasan Çiçek, Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.
Müteahhit firmadan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık’tan bilgiler alan Kaymakam Çiçek, çalışmaların hızlı ve kaliteli olarak ilerlemesinden dolayı memnuniyetini ifade etti.
Kaymakam Çiçek, ’’Gençlik Merkezimizin yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanı bulunmaktadır. Merkezin kaba inşaatının yüzde yetmişi bitirilmiştir. Asansörlü olacak olan merkezimizde, 1 adet kapalı spor salonu, 8 adet işlik ve derslik, folklor salonu, kütüphane, sinema, kafeterya, mescit, soyunma odaları ve duşlukları yer alacaktır. Ayrıca, çevresinde de oturma alanları, açık spor sahası ve otopark yapılacak olup, 2021 yılı başlarında, verilen süreden daha önce hizmete girmesi planlanmaktadır’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Hasan Hüseyin yüzük taktı

Hasan Hüseyin yüzük taktı

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:26
Öğle
13:04
İkindi
17:00
Akşam
20:31
Yatsı
22:14

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Kaya Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Sağlık Eczanesi
Simav
Merve Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.