Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Challenger Kupası'nda ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.
Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, milli takımın finalde Küba'ya yenilerek ikinci olduğunu belirterek, "Güney Kore’de düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde mücadele ederek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Filenin Efelerine gelecekte mücadele edecekleri organizasyonlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz