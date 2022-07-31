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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

31.07.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Challenger Kupası'nda ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, milli takımın finalde Küba'ya yenilerek ikinci olduğunu belirterek, "Güney Kore’de düzenlenen FIVB Challenger Kupası finalinde mücadele ederek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı kutluyorum. Milli sporcularımızın elde ettiği başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Filenin Efelerine gelecekte mücadele edecekleri organizasyonlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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