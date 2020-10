Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Güreş 1705 madalya ile en başarılı branş

Bakan Kasapoğlu, "Rio'da 8 madalyadan 5'ini yine güreşçilerimiz almıştı ve inanıyoruz ki Tokyo'da da yüzümüzü güldürmeye, bu milleti gururlandırmaya devam edecekler. Olimpiyatların salgın nedeniyle ertelenmesi de inanıyoruz ki sporcularımızı her branşta olduğu gibi güreşte de adeta motive etti ve onlar da motivasyonlarını, hazırlıklarını diri tutma amacıyla da her fırsatı değerlendirdiler. Adeta bu süreci bir fırsata dönüştürdüler." diye konuştu.

Her zaman iftihar vesilesi olan milli güreşçilerle bir araya geldiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Burası güreşçilerin dünyaya mesaj verdikleri adeta bir üst. Ay-yıldızımızı çok güçlü bir şekilde tüm dünyada temsil eden sporcu arkadaşlarla beraberiz. Güreşçilerimiz bugüne değin 1705 madalya ile en başarılı branş olarak ülkemizi, milletimizi tüm dünyada temsil ettiler, ediyorlar." dedi.

Bakan Kasapoğlu, her daim sporcuların yanında olduklarını hem ifade ettiklerini hem de çalışma ve gayretleriyle ortaya koyduklarını dile getirerek, "41 ilde 44 merkezde 34'ünde güreş noktasında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu merkezlerin 13 tanesinde de güreşçilerimizin özellikle çalıştığı, yoğun olarak bu alana odaklandığı faaliyetler devam ediyor ve bu merkezlerimize 778 sporcumuz sadece bugünümüz değil yarınlarımızı geleceğimizi temsil etme anlamında gayret ediyorlar, alın teri döküyorlar. Bu çabaya alın teri döken tüm sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sadece tesis değil emanet aldıkları medeniyeti de daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Kasapoğlu, "O yüzden hep birlikte hem gönüllere zihinlere hem de kişisel anlamda gelişime odaklanan bir anlayışla, hem tesisleşme hamlesini çok güzel bi şekilde gerçekleştirdiğimiz gibi yine sporumuzun geleceğini o kutlu medeniyetimizin derin kökleri üzerinde inşa etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

- "Koca Yusuf'un torunlarına da bu kutlu emaneti sürdürmek çok güzel yakışır"

"Pehlivanlığın töresinde zaferi kendinden bilmemek var, tevazu var, nefsini mağlup etmek var" diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu anlamda güreşçilerimize ilham veren bu duygular, bu düşünceler, hakikaten çok anlamlı bir geleneği de ortaya koyuyor. Ben bu çerçevede güreşçilerimizin bu geleneği de çok güçlü bir şekilde yarınlara aktarmalarından da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizi Amerika'da Avrupa'da dünyanın farklı noktalarında gururla temsil etmiş Koca Yusuf'un torunlarına da bu kutlu emaneti sürdürmek çok güzel yakışır diye düşünüyoruz. Bizler gerek bakanlık olarak gerek spor camiası olarak bu medeniyete bu kutlu yola destek vermekten her zaman şeref ve heyacan duyduğumuzu ifade ediyoruz. Zorluklar elbette olacaktır ama hiçbir zaman yılmayacağız. Birliğimizden, dostluğumuzdan, kardeşliğimizden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz ve bildiğimiz yolda önümüze ne engeller çıkarsa çıksın, bir ve beraber olarak daha güçlü daha aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceğiz. Spor camiası olarak en büyük avantajımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede bizlere olan içten samimi desteği, biz o anlamda da her yürüdüğümüz yolda her mücadelede kendimizi daha güçlü hissediyoruz."