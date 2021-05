Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi:

Kasapoğlu, Şırnak'ta, Şırnak'ın ilçeleri ve köylerinde sporun geliştiğini, sporcuların yetiştiğini, gençlerin kendisini geliştirmeye yönelik her türlü imkanla buluştuğunu görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bugün ulusal bir kupa var ama inşallah uluslararasını da gerçekleştireceğiz. Şırnak buna en güzel şekilde ev sahipliği yapar, buna inanıyoruz. Tenisiyle, atletizmiyle, cimnastiğiyle ve yükselen havuzlarıyla sporun her branşını en güçlü şekilde temsil etme adına Şırnak ve ilçelerinin aynı zamanda bir spor şehri olarak bu yolda hızlı şekilde ilerlemesi ayrı bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

- "Her alanda koşan bir Türkiye var"

Sporun kardeşliği ve dayanışmayı artıran yönünü görmekten heyecan duyduklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tenis kortlarımız, basketbol alanlarımız, voleybol alanlarımız, atletizm pistlerimiz, havuzlarımız gibi her alanda iddiası olan, her alanda hedefi olan, alın teri döken gençlerimiz var. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 19 yıldan beri her alanda, şehir hastanesi, havalimanı, ulaşımı, sağlığı, eğitimi, sanayisi, ekonomisi, sporu, her alanda yürüyen, koşan bir Türkiye var. Bu hızı daha da artıracağız. Amacımız insanımızın mutluluğudur. Demokrasi standartlarını, hukuk düzeni standartlarını hep birlikte daha da artıracağız."

Turnuvaya katılım gösteren herkese teşekkür eden Kasapoğlu, başarılı tenisçilerin olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, her türlü imkanı seferber etmeyi sürdüreceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Geçen geldiğimizde hep birlikte konuşmuştuk. Şırnak'taki gençlerin müziğe olan ilgisi, yeteneği ve sevgisinden dolayı müzik temalı gençlik merkezlerimizden birini kentte açıyoruz. Onun da hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye cennet vatan, her bir köşesi ayrı kıymetli. Bir tarafta kış sporları, bir tarafta su sporları var. Her alanda ayrı bir zenginlik var. Gençlerimizin her birinin ayrı bir yeteneği, ayrı bir potansiyeli var. Birini dahi heba etme lüksümüz yok. Amacımız insanımızın mutluluğu, müreffeh olması, ülkenin standartlarının yükselmesidir. Bunun için hamdolsun her imkanı seferber ettiğimiz gibi hiçbir şekilde hiçbir mücadeleden de kaçınmayacağız, sonuna kadar koşacağız. O eski tabloları insanımıza, bu güzel gençlere yaşatmayacağız. Karanlığa götürmek isteyenlere inat, aydınlığın ışıltısı için daha güçlü bir şekilde el ele vererek fitneye hiçbir surette meydan vermeden bir ve beraber olarak koşacağız inşallah."