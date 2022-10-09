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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜGVA Genel Kurulunda konuştu:

09.10.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''Biz hiçbir zaman geçmişte yaşananları unutmadık ve unutmayacağız, unutturmayacağız''

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada geçmişte yaşananları unutmadıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı organizasyonda konuşan Kasapoğlu, "Bugün bu salonda büyük bir coşku var. Gençlik buluşmasının coşkusu var. Yeisi bırakan, hikmete ram olan gençlerin buluşması var. Bir dünya lideriyle, mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası liderleriyle buluşması var. İlk günden itibaren genç odaklı siyasetiyle, gençlerin her daim yanında olan, gençlerin her türlü engellini birer birer aşan liderleriyle buluşması var." diye konuştu.

TÜGVA'daki görev değişimi nedeniyle eski ve yeni başkanları tebrik eden Kasapoğlu, "Bu anlamlı buluşma bu kutsal yolda yürünen, alınan önemli mesafeler açısından da yeni bir adım. Bu adımla birlikte TÜGVA'mız Enes Eminoğlu kardeşimle birlikte devam eden bu kutsal yolculuğu inşallah İbrahim Beşinci kardeşimizle daha yukarılara taşıyacak. Bugün bir bayrak değişimi var. Ben bu vesileyle Enes kardeşimi gönülden tebrik ediyorum emekleri, gayretleri için. İbrahim kardeşime ve ekibine başarılar diliyorum. Rabbim yollarını, bahtlarını açık etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin pek çok şeye şahitlik yaptığını söyleyen Kasapoğlu, şunları aktardı:

"Sevgili gençler bu coğrafya, bu topraklar pek çok şeye şahitlik yaptı. Bu memleketin öz evlatlarına engeller koyanları gördü, onları ayrıştırmaya çalışanları gördü ve hamdolsun bugün geldiğimiz noktada bu memleketin 85 milyonunu, gençlerini, tüm evlatlarını kucaklayan bir hareket, bir lider var. Bu hareketin ve bu liderin bundan sonraki yolculuğunda Türkiye yüzyılı var. İşte bugün, bu anlamlı buluşma öylesine önemli bir yüzyılın arifesinde gerçekleşiyor. Biz hiçbir zaman geçmişte yaşananları unutmadık ve unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir daha bu ülkenin hiçbir evladının ayrıştırılmaması adına, ötekileştirilmemesi adına, kaybedilmemesi adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aşkla, inançla ve beraber olarak, kardeş olarak, aydınlık Türkiye yolunda, daha adil bir dünya yolunda yolumuza, mücadelemize devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bugünkü TÜGVA kongremizin, gençlik buluşmamızın, bugünlerimiz, yarınlarımız ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanlığı TÜGVA

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