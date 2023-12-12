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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hastane çıkışında yanıtladı: Ligler ne zaman başlar?

12.12.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanede kendisine yaptığı ziyaretin ardından hasten çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü dile getiren Bakan Bak, kendisine yöneltilen "Ligler ne zaman başlar" sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından gerçekleştirilen çirkin saldırının yankıları sürerken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Meler'in tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulunurken, bu ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Bak açıklamasında "Kıymetli hakemimiz Halil Umut Meler'i ziyaret ettik. Bu yaşadığımız olay hepimizi derinden üzdü. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Olayla ilgili İçişleri ve Adalet bakanlarımızla görüştük. Olay, mahkemeye intikal etti. Adli olarak devam ediyor." ifadelerini kullanırken merak edilen bazı konulara da açıklık getirdi.

"OLAYIN ALTINDAN BİRLİKTE KALKACAĞIZ"

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"Halil Umut Meler kardeşimizle konuştuk. Ben de eski hakemim. Onu çok iyi anlıyorum. Tüm camiayı üzdü bu olay. Bunları spor camialarında görmek istemiyoruz. Bunla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakınen takip ediyor. Hakem kardeşimizi aradı. Futbolun değerli üyelerine büyük görev düşüyor. Seyircimize de görev düşüyor. Bu olayı milat olarak görelim. Seyircisinden, teknik direktörüne, sporcusuna, bizlere görev düşüyor. Hepimiz çaba harcamalıyız. Türk sporunun değerini artırmak için çabalamalıyız. EURO 2032'yi organize edeceğiz. Bu olayın altından birlikte kalkacağız."

"LİGLER NE ZAMAN BAŞLAR?"

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Halil Umut Meler hakemliğe devam edecek mi? sorusuna "Onu kendisine sorarız." şeklinde yanıt veren Bak, Liglere çok uzun ara verilip verilmeyeceği konusunda ise, "Çok uzun bir ara verileceğini zannetmiyorum." sözlerini kullandı.

FARUK KOCA MÜSABAKALARA GİREBİLECEK Mİ?

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Ayrıca Osman Aşkın Bak açıklamasında Faruk Koca'nın tekrar spor müsabakalarına girip giremeyeceğine dair olarak, "6222'deki düzenlemeler, koşullar, UEFA ve TFF kriterleriyle bir karar verilir. Değerlendirilir." dedi.

DEVLET BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA

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Öte yandan olayla alakalı bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli sosyal medya hesabından yaşanan olaylarla ilgili paylaşımda bulunurken şu ifadeleri kullandı.

"Süper Lig’in 15.haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor futbol müsabakasının bitiminde sahaya hışım ve hınçla giren MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı’nın görevli hakeme yumruklu saldırısı ve müteakiben meydana gelen ilave şiddet sahneleri milletimizi derinden yaralamış, Türk sporuna gölge düşürmüştür. Bahanesi ne olursa olsun asla tasvip edilmeyecek ilkel görüntüler aynı zamanda toplumsal huzur ve güvenliğimizi de sarsmıştır."

"Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler’e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum. Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır."

"Ahlaklı insan, sorumluluk düzeyi yüksek insan demektir. Sporun ahlak, barış ve kardeşlik doğasına muhalif faillerin ve sancılı gelişmelerin sürekli mesafe alması, bununla mündemiç sosyal bir içerik kazanması Türkiye’yi zora sokacaktır. Buna karşı verilecek mücadele de haklı ve meşru bir mücadeledir, milli birlik ve dayanışma ruhumuza hiç kimse, hiçbir surette kast edemeyecektir."

"Şu anda akli selime, itidale, sükûnete, sağduyuya ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye çok ciddi ihtiyaç vardır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum."

"Yaşanan bu krizi Türk sporu/futbolu için bir fırsata çevirmek mümkündür. Kaynaşıp kucaklaşarak, sevgi ve saygı içerisinde, dostluk ve centilmenlik etrafında kenetlenerek sahaları tribünlerle birlikte şölen ortamına, bayram ve bahar havasına dönüştürmek hedefimiz ve haysiyet görevimizdir. Sorunlardan kaçarak çözüm bulamayız, sürgülü kapıları, kilitli gönülleri açamayız. Gün bir olma günü, kardeş olma günü, hoşgörü günüdür."

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