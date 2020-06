Gençlik ve Spor Bakanlığından Çorum'a 69 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum'a 69 milyon liralık yatırım yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum milletvekilleri ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Kabulde, Çorum'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokole imzalar atıldı.

"Geçtiğimiz aylarda Çorum'u ziyaret ettik." diyerek konuşmasına başlayan Bakan Kasapoğlu, "Çok güzel ağırlandık. Ev sahipliğinize, misafirperverliğinize, sıcaklığınıza minnettarız. Halkımızı en layık olduğu şekliyle, hizmetlerle donatmak bizim görevimiz. Bu, bizler için bir onur. Sizlerle, hemşehrilerimizin yüzünü nasıl güldürürüz bunlar üzerinde çalıştık. Bugün medeniyetler şehri Çorum günü." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, AK Parti'nin hizmet siyasetinin sembolü bir parti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti eser siyasetinin, hizmet siyasetinin sembolü bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda gerçekleşen yatırımların her alanda olduğu gibi hem sporda hem gençlikte başka bir örneği yok. Örneğin Çorum'da 2002 yılında bir yurt varken şu an sayımız 7 ve kapasitemiz de o oranda artmış durumda. Çorum'da 12 spor salonu varken şu an itibarıyla merkez ve ilçelerde bu rakam 55 spor tesisine çıkmış durumda. Bugünkü imzayla bu hizmet siyasetini çok daha farklı boyutlara taşıyacağız."