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Genelgeçer nasıl yazılır? Genelgeçer ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ya göre doğru yazılışı nedir?

Melek Nacar Melek Nacar
12.10.2024 16:46
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Türkçe, barındırdığı kelime sayısı ile zengin diller arasında yer alır. Türkçe'yi doğru kullanmak ve dilimize sahip çıkmak önemli vatandaşlık görevlerinden biridir. Yazılış bakımından bitişik ve ayrı yazılan pek çok kelime bulunur. Bu yüzden de bazı kelimelerin doğru bir şekilde yazılması unutulur ya da yanlış bilindiği için karıştırılır. Türk Dil Kurumu da kelimelerin doğru yazılışını bizlere aktarır.

Genelgeçer nasıl yazılır? Genelgeçer ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ya göre doğru yazılışı nedir?

Kelime açısından zengin bir dil olan Türkçe'de, yazım hatası yapılan kelimeler genellikle bitişik ya da ayrı yazılması gereken kelimelerdir. Bu kelimelerden biri de genelgeçer kelimesidir. Pek çok kişi bu kelimenin nasıl yazıldığını merak eder ve araştırır. Genelgeçer kelimesi, bazı yerlerde karşımıza ayrı bir şekilde yazılmış olarak çıksa da genelgeçer doğru yazılışı bitişik şekilde yazılmasıdır. Kelimeyi doğru kullanmak için bitişik yazmak gerekir.

Genelgeçer nasıl yazılır?

Genelgeçer kelimesi, çoğunluk tarafından aynı algılanan konular için kullanılan bir kelimedir. Fransızca bir kökene sahip olan genelgeçer general sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilen bir kelimedir ve anlamı 2 şekilde şöyle açıklanabilir:

  • Toplum tarafından kabul edilmiş olan ve hemen herkes tarafından benimsenen.
  • Belli ön koşullar yerine geldiği zaman her bağlam ve her durumda geçerli sayılan.

Günlük yaşamda da sık bir şekilde kullanılan genelgeçer kelimesi her ne kadar genel geçer şeklinde yanlış yazılsa da Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazımı genelgeçer şeklindedir. Gerek konuşma dilinde gerekse yazılı metinlerde sıkça rastlanan kelimelerden biri olan genelgeçer yazımı, birçok kişi tarafından araştırılır. TDK resmî sayfasında, dilimizde bulunan hemen her kelimenin doğru yazımı mevcuttur. Bu kapsamda genelgeçer kelimesinin doğru yazımı da TDK sayfasında bulunabilir.

Genelgeçer ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

Türkçe dilini doğru bir şekilde kullanmak, günlük yaşam için oldukça önemlidir. Özellikle konuşma metni hazırlarken ya da insanlarla iletişim hâlindeyken dili doğru kullanmak gerekir. Kelime bakımından oldukça zengin bir dile sahip olan Türkçe'de bazı kelimeler ayrı ya da bitişik yazılır. Onlarca bitişik ve ayrı yazılan kelimelerden biri de genelgeçer kelimesidir. Bu kapsamda genelgeçer kelimesinin doğru yazımı da oldukça önemlidir.

Genelgeçer TDK kurallarına göre bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Her kelime gibi genelgeçer de doğru bir şekilde kullanılmak isteniyorsa bitişik şekilde yazılmalıdır. Genelgeçer kelimesinin doğru yazımı ile ilgili örnekleri şu şekilde sırlamak mümkündür:

  • “Diyelim, şairlerin ince yapılı, bilim insanlarının dalgın olduğu yolundaki genelgeçer değer yargılarını bağrınıza basmışsınız.” – Tomris Uyar
  • Tüm genelgeçer yargıları bir tarafa bırakıp kendi hayatımı yaşamak istemem neden bu kadar büyük bir sorun oluyor anlamıyorum.
  • Öğretmenlerin hepsi öğrencilerine genelgeçer kelimesinin anlamını ve doğru yazım şeklini öğretti.
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