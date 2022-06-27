General Mobile, Enerjisa Enerji iş birliğiyle yüzde 100 yeşil enerji kullanmaya başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yerli akıllı mobil ürünler markası General Mobile, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanımını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir bir dünyaya katkı sunmak amacıyla yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E. ON SE olan Enerjisa Enerji ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, General Mobile, Enerjisa Enerji'den aldığı Yeşil Enerji Sertifikası ile kullanılan elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini, karbon ayak izlerini azalttığını ve sürdürülebilir enerji kullandığını uluslararası düzeyde kanıtlıyor. Sektörde bir ilke imza atan General Mobile, doğa dostu bu uygulama ile çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmayı hedefliyor.

Doğayı ve gelecek nesilleri korumak adına, yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih eden General Mobile, üretim süreçlerinde sanayinin çevresel etkilerini azaltarak enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarını merkeze alıyor. Faaliyetlerinde çevresel etkileri de göz önünde bulundurarak gelecek nesilleri ve doğayı koruma adına yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ediyor.

- "Çevre odaklı hareket ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Enerjisa tarafından sağlanan "Yeşil Enerji" tedariki ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanarak karbon ayak izini azaltıp doğanın korunmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Yaman, "Üretimlerimizde enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber edindik. Ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla yeşil enerjiye geçiyoruz. Hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan enerji yönetiminde toplum için uzun vadeli değer yaratmayı, yenilikçi ve çevre odaklı hareket etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

