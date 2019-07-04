Mynet Trend

Geniş Aile Komşu Kızı’ndan ilk teaser geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 04.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Televizyon dizisinden sinema filmine uyarlanan Geniş Aile’nin üçüncü filmi Geniş Aile Komşu Kızı’ndan ilk teaser yayınlandı.

Geniş Aile Komşu Kızı’ndan ilk teaser geldi

Televizyon dizisi olarak başlayan sonrasında film serisine dönüşenin Geniş Aile yapımının üçüncü halkası Geniş Aile Komşu Kızı’ndan ilk tanıtım videosu sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğça Karabayır, Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor. Geniş Aile Komşu Kızı’nın, 02 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
“The Lion King” karakterlerine bir de böyle bakın“The Lion King” karakterlerine bir de böyle bakın
Rami Malek’ten kötü adam çıkışı; "Arapça konuşan terörist..."Rami Malek’ten kötü adam çıkışı; "Arapça konuşan terörist..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fragman Geniş Aile Geniş Aile Komşu Kızı

En Çok Okunan Trend Haberler

Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Dünyanın en seksi milletleri açıklandı!

Hastanede alarm durumuna geçildi! Maskeler dağıtıldı!

Hastanede alarm durumuna geçildi! Maskeler dağıtıldı!

İzmir'de skandal! 'Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste'

İzmir'de skandal! 'Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Esra Erol'dan yeni rekor! 2 milyon defa izlendi

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Korku filmi hayranları bu kez paranoya girdabına girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“The Lion King”de karakterlerle seslendirenler karşı karşıya

“The Lion King” karakterlerine bir de böyle bakın

Rami Malek yeni Bond filminde Arapça konuşan terörist rolünü reddetti

Rami Malek’ten kötü adam çıkışı; "Arapça konuşan terörist..."

Idris Elba ilk siyahi Bond olacak mı?

Idris Elba ilk siyahi Bond olacak mı?

Lisa Martinek, tatil için gittiği İtalya'da öldü

Ünlü oyuncu tatilde hayatını kaybetti

Knives Out’tan ilk fragman geldi

Captan America ve James Bond bu filmde buluştu! İşte ilk fragman

Lady Gaga ve Bradley Cooper hangi filmde yeniden birlikte rol alacak?

Lady Gaga ve Bradley Cooper Marvel filminde rol alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.