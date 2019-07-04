Geniş Aile Komşu Kızı’ndan ilk teaser geldi

Televizyon dizisi olarak başlayan sonrasında film serisine dönüşenin Geniş Aile yapımının üçüncü halkası Geniş Aile Komşu Kızı’ndan ilk tanıtım videosu sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor.
Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğça Karabayır, Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor. Geniş Aile Komşu Kızı’nın, 02 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.
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