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Geniş Aile’nin Zekai’si Bora Akkaş’ın eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

03.07.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Zekai karakteriyle hafızalarımıza kazınan Bora Akkaş son günlerde magazin gündeminin konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Nesrin Cavadzade geçtiğimiz gün arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü bir video ile kutladı. Gönderilerin birinde Cavadzade’nin göğsüne para sıkıştıran Bora Akkaş, gündem oldu. Akkaş bu görüntüler sonrası eşinden özür diledi. Ünlü oyuncunun eşi de merak edildi. Bora Akkaş’ın eşi bakın kimmiş...

Geniş Aile’nin Zekai’si Bora Akkaş’ın eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

Geniş Aile, İçimizden Biri, Üç Kuruş gibi dizilerde rol alan ve adından sıkça söz ettirmeyi başaran Bora Akkaş son olarak Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade ile olan videosuyla gündeme geldi. Cavadzade'nin göğsüne para takmasından dolayı tepki çeken Bora Akkaş görüntülerin yayılmasından sonra bir açıklama yaptı ve 8 aylık hamile eşinden özür diledi.

Bora Akkaş 1

Bu olayların ardından ünlü oyuncunun eşinin kim olduğu da merak edildi. Bora Akkaş, ikinci evliliğini 2023 Şubat ayında Oben Alkan ile yaptı.

Bora Akkaş eşi ile

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.

Bora Akkaş eşi 2

Karadenizli olduğu bilinen Oben Alkan, sosyal medya dijital içerik üreticisi olarak tanınıyor. Oben Alkan yemek tariflerinden life style içeriklere kadar pek çok konuda vlog tarzı videolara çekiyor.

Bora Akkaş eşi 4

Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 İstanbul'da doğdu. Akkaş, öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim aldı ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol aldı. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü aldı.

Bora Akkaş 5

2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Zekai Kirişçi karakterini canlandırdı.

Bora Akkaş 4

Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterine hayat verdi ve dizi 15 Ağustos 2012 tarihinde sona erdi.

Bora Akkaş 3

Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekti.

Bora Akkaş eşi 5

19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlendi. Ağustos 2019'da, Türkmen avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Bora Akkaş'a boşanma davası açtı. Türkmen ile Akkaş, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Bora Akkaş 2

Ünlü oyuncu Şubat 2023'te, blogger Oben Alkan ile dünyaevine girdi.

Bora Akkaş eşi ile

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