Geniş Aile’nin Zekai’si Bora Akkaş’ın eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

Geniş Aile, İçimizden Biri, Üç Kuruş gibi dizilerde rol alan ve adından sıkça söz ettirmeyi başaran Bora Akkaş son olarak Uraz Kaygılaroğlu ve Nesrin Cavadzade ile olan videosuyla gündeme geldi. Cavadzade'nin göğsüne para takmasından dolayı tepki çeken Bora Akkaş görüntülerin yayılmasından sonra bir açıklama yaptı ve 8 aylık hamile eşinden özür diledi.

Bu olayların ardından ünlü oyuncunun eşinin kim olduğu da merak edildi. Bora Akkaş, ikinci evliliğini 2023 Şubat ayında Oben Alkan ile yaptı.

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor.

Karadenizli olduğu bilinen Oben Alkan, sosyal medya dijital içerik üreticisi olarak tanınıyor. Oben Alkan yemek tariflerinden life style içeriklere kadar pek çok konuda vlog tarzı videolara çekiyor.

Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 İstanbul'da doğdu. Akkaş, öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim aldı ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol aldı. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü aldı.

2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Zekai Kirişçi karakterini canlandırdı.

Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterine hayat verdi ve dizi 15 Ağustos 2012 tarihinde sona erdi.

Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekti.

19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlendi. Ağustos 2019'da, Türkmen avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Bora Akkaş'a boşanma davası açtı. Türkmen ile Akkaş, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Ünlü oyuncu Şubat 2023'te, blogger Oben Alkan ile dünyaevine girdi.



