Genoa, Miha Zajc ile sözleşme imzaladığını açıkladı

Genoa, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı belirli şartların gerçekleşmesi halinde devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı ve oyuncu ile 30 Haziran 2024'te sona erecek sözleşme imzaladı.
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