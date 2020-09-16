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Genoa, Miha Zajc ile sözleşme imzaladığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.09.2020 18:47 | Son Güncelleme

Genoa, Miha Zajc'ı satın alma maddesi ile kiraladıklarını ve 2024'e kadar sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Genoa, Miha Zajc ile sözleşme imzaladığını açıkladı

Genoa, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı belirli şartların gerçekleşmesi halinde devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladı ve oyuncu ile 30 Haziran 2024'te sona erecek sözleşme imzaladı.

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