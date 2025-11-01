SPOR

Genoa, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdı.

Berker İşleyen

Kulüpten yapılan açıklamada "Patrick Vieira'nın artık A takım teknik direktörü olmadığı" başlığıyla yapılan kulüp açıklamasında, "A Takım teknik direktörlüğü geçici olarak Roberto Murgita'ya, yardımcılığı ise Domenico Criscito'ya emanet edildi." denildi.

Geçen yıl kasım ayında İtalyan ekibinin başına geçen 49 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine 2013'te Manchester City'nin genç takımında başladı.

Vieira, sırasıyla New York City, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg'da görev yapmıştı.

Genoa, Serie A'da yaptığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonunda 3 puanla son sırada yer alıyor.

