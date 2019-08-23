George Clooney ile Amal Clooney yine ikiz bebek bekliyor

Evliliklerinde daha ikiz bebekleri bulunan George Clooney ile Amal Clooney, ailelerini genişletmeye karar verdi.
George Clooney - Amal Clooney
US Magazine'in haberine göre; tüp bebek tedavisi gören Amal Clooney hamile olduğu ve ikiz bebek beklediği iddia edildi.
Life Style dergisi de geçen ayki haberinde "George Clooney ve eşi, ailelerini genişletmeye karar verdi" diye yazmıştı.
58 yaşındaki ünlü oyuncu ile avukat eşi Amal Clooney 2014 yılında dünyaevine girmiş ve 3 yıl sonra ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.
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