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George Clooney ile Amal Clooney yine ikiz bebek bekliyor

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 23.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Daha önce ikiz bebek sahibi olan George Clooney ile Amal Clooney çiftinin bir kez daha ikiz bebek beklediği öne sürüldü.

Evliliklerinde daha ikiz bebekleri bulunan George Clooney ile Amal Clooney, ailelerini genişletmeye karar verdi.

George Clooney - Amal Clooney

US Magazine'in haberine göre; tüp bebek tedavisi gören Amal Clooney hamile olduğu ve ikiz bebek beklediği iddia edildi.
Life Style dergisi de geçen ayki haberinde "George Clooney ve eşi, ailelerini genişletmeye karar verdi" diye yazmıştı.
58 yaşındaki ünlü oyuncu ile avukat eşi Amal Clooney 2014 yılında dünyaevine girmiş ve 3 yıl sonra ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.
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george clooney Amal Clooney

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