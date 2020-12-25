George Gardi: Eljif'in arzusu sezonu burada tamamlamak

İtalya Ligi ekiplerinden Napoli’de forma giyen Eljif Elmas ile ilgili son dönemlerde transfer iddiaları artmaya başladı. Futbolcuya, Portekiz ekibi Benfica’nın talip olduğu gündeme geldi.
Eljif Elmas’ın menajerliğini üstlenen George Gardi, futbolcusunun geleceği hakkında net açıklamalar yaptı.
Gardi, "Eljif Elmas’ın arzusu Napoli’de kalarak sezonu burada bitirmek. EURO 2020’de de kendisini göstermek istiyor" ifadelerini kullandı.
Elmas’ın 2025 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunuyor. Futbolcu bu sezon İtalyan ekibinde 14 maçta 2 kez ilk 11’de başladı ve 1 gol attı.
Ülkesiyle ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak olan oyuncu, 2019 yılı yaz döneminde 16.1 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.
(AJANSSPOR)
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