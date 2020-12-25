George Gardi: Eljif'in arzusu sezonu burada tamamlamak

İtalya Ligi ekiplerinden Napoli’de forma giyen Eljif Elmas ile ilgili son dönemlerde transfer iddiaları artmaya başladı. Futbolcuya, Portekiz ekibi Benfica’nın talip olduğu gündeme geldi.

ELJİF ELMAS'IN GELECEĞİ HAKKINDA MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Eljif Elmas’ın menajerliğini üstlenen George Gardi, futbolcusunun geleceği hakkında net açıklamalar yaptı.

"ARZUSU SEZONU NAPOLİ'DE TAMAMLAMAK"

Gardi, "Eljif Elmas’ın arzusu Napoli’de kalarak sezonu burada bitirmek. EURO 2020’de de kendisini göstermek istiyor" ifadelerini kullandı.

NAPOLİ İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Elmas’ın 2025 yılına kadar Napoli ile sözleşmesi bulunuyor. Futbolcu bu sezon İtalyan ekibinde 14 maçta 2 kez ilk 11’de başladı ve 1 gol attı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİYLE KAÇ PARA KAZANDIRMIŞTI?

Ülkesiyle ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak olan oyuncu, 2019 yılı yaz döneminde 16.1 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.

(AJANSSPOR)