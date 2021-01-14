George Orwel’ın 1984 efsanesi dizi oluyor

Geçtiğimiz günlerde telif hakları yüzünden yeniden gündeme gelen George Orwel ismi şimdi de en çok bilinen romanı 1984 ile gündemde. 1949 yılında yayınladığı 1984, kendisinden sonra yazılan pek çok kitaba esin kaynağı oldu. Bilimkurgu klasiği 1984, çizdiği distopik gelecek ile hafızalara kazındı. Şimdi bu eserin 5 bölümlük mini dizisi için harekete geçildi. Ancak mini dizi için direkt olarak 1984 romanı değil, kaynak olarak Orwell’in klasik romanından uyarlanan aynı adlı tiyatro oyunu alınacak.

Apple TV+’ta izleyici ile buluşan Dickinson dizisinin arkasındaki yapım şirketi olan Wiip, Robert Icke ve Duncan Macmillan‘ın yaratıcısı olduğu tiyatro oyununu beş bölümlük bir mini diziye uyarlamak için hazırlıklara başladı.

Filmloverss’ın haberine göre; Icke ve Macmillan uyarlama hakkında yayınladıkları ortak açıklamada, “Gözetlemenin, ‘yalan haber’in ve gerçeğin çürümesinin bu bölünme çağında dünya demokrasi ve hükûmeterle boğuşurken Orwell’in başyapıtının ivediliği inkâr edilemez” ifadelerini kullandı. İkili insanların ekranlarında gördüklerine, pencereden gördüklerinden daha fazla inandığı bu toplum portresinin uyarlaması için televizyonun ideal olduğunu söylerken bu başyapıtın içinde olduğumuz zorlu dönem hakkında neler söyleyebileceğini keşfedecekleri yeni, cesur bir versiyon hazırlayacaklarını ifade etti.

