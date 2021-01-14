MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. George Orwel’ın 1984 efsanesi dizi oluyor

George Orwel’ın 1984 efsanesi dizi oluyor

14.01.2021 08:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
George Orwel’ın 1984 efsanesi dizi oluyor

Her dönemin popüler eseri George Orwel imzalı 1984 mini dizi oluyor. 5 bölüm olması planlanan dizi bilimkurgu klasiğinden uyarlanan tiyatro oyunundan uyarlanacak.

Geçtiğimiz günlerde telif hakları yüzünden yeniden gündeme gelen George Orwel ismi şimdi de en çok bilinen romanı 1984 ile gündemde. 1949 yılında yayınladığı 1984, kendisinden sonra yazılan pek çok kitaba esin kaynağı oldu. Bilimkurgu klasiği 1984, çizdiği distopik gelecek ile hafızalara kazındı. Şimdi bu eserin 5 bölümlük mini dizisi için harekete geçildi. Ancak mini dizi için direkt olarak 1984 romanı değil, kaynak olarak Orwell’in klasik romanından uyarlanan aynı adlı tiyatro oyunu alınacak.

Biz onu The Walking Dead’de beklerken, o Penguin Bloom’dan çıktıBiz onu The Walking Dead’de beklerken, o Penguin Bloom’dan çıktı

Apple TV+’ta izleyici ile buluşan Dickinson dizisinin arkasındaki yapım şirketi olan Wiip, Robert Icke ve Duncan Macmillan‘ın yaratıcısı olduğu tiyatro oyununu beş bölümlük bir mini diziye uyarlamak için hazırlıklara başladı.

Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişmeTürkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

Filmloverss’ın haberine göre; Icke ve Macmillan uyarlama hakkında yayınladıkları ortak açıklamada, “Gözetlemenin, ‘yalan haber’in ve gerçeğin çürümesinin bu bölünme çağında dünya demokrasi ve hükûmeterle boğuşurken Orwell’in başyapıtının ivediliği inkâr edilemez” ifadelerini kullandı. İkili insanların ekranlarında gördüklerine, pencereden gördüklerinden daha fazla inandığı bu toplum portresinin uyarlaması için televizyonun ideal olduğunu söylerken bu başyapıtın içinde olduğumuz zorlu dönem hakkında neler söyleyebileceğini keşfedecekleri yeni, cesur bir versiyon hazırlayacaklarını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
EDHO'ya flaş transfer! EDHO'ya flaş transfer!
Bir döneme damga vurdu! Son hali olayBir döneme damga vurdu! Son hali olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

Belçika'da ortalık karıştı!

Belçika'da ortalık karıştı!

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

Mesajı sonrası ortalık karışmıştı! Trump'tan bir çağrı daha

Mesajı sonrası ortalık karışmıştı! Trump'tan bir çağrı daha

Van'da iki kardeşin korkunç ölümü!

Van'da iki kardeşin korkunç ölümü!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Diğer Haberler

Büyük şok! Yüzüklerin Efendisi dizisinin senaryosu internete sızdı

Büyük şok! Senaryo internete sızdı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 179. yeni bölümünde sürpriz isim! Levent Sülün EDHO'da rol alacak

EDHO'ya flaş transfer!

Sadakatsiz 13. son bölüme damga vuran sahne! Sadakatsiz'de Volkan'ın gözyaşları! Asya'ya yalvardı

Sadakatsiz'e damga vuran final! Ağlayarak itiraf etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 47. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ünlü gurme, Kuzey'in başına dert oluyor!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde eğlenceli anlar!

Masumiyet dizisinin çekimleri başladı! Masumiyet dizisi oyuncuları kimler?

İddialı dizinin çekimleri başladı! İşte oyuncu kadrosu

Kırmızı Oda 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda'da Boncuk gerçeklerle yüzleşiyor

Kırmızı Oda'da Boncuk'un gerçekleri ortaya çıkıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.