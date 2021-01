Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

Guy Ritchie’nin yönetmenliğini Jason Statham’in başrolünü üstlendiği henüz resmi adı açıklanmasa da Five Eyes olarak adlandırılan film için son hazırlıklar tamamlanmak üzere. Bir kısmının Türkiye’de çekileceği filmin ilk durağı Katar olacak.

Sinema kariyerlerini Lock, Stock and Two Smoking Barrels ve Snatch filmleriyle beraber başlatan süper ikili Guy Ritchie ile Jason Statham'ın yeni işleri Five Eyes filminden bomba bir gelime daha yaşandı.

Çekimlerin başlamasına az bir süre kala Jason Statham’lı filmin oyuncu kadrosuna Bugzy Malone da katıldı. Filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham’la birlikte Aubrey Plaza ve Cary Elwes gibi isimler yer alıyor.

JASON STATHAM’LI FİLMİN TÜRKİYE AYAĞI ANTALYA’DA ÇEKİLECEK

AA’nın haberine göre; Antalya'da, Türkiye'nin ilk EXPO'su alanı olarak 2016'da açılan botanik park, dev bir film platosuna dönüştürülüyor.

Turizmin başkenti Antalya, sinema sektöründe Hollywood yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geleceği aksiyon filmi "Five Eyes" Antalya'da çekilecek.

Bu doğrultuda, Aksu ilçesinde 4 yıl önce, "Çiçek ve Çocuk" temalı kültürel ve görsel şölene ev sahipliği yapan 121 dönümlük alanda, sinema stüdyoları oluşturuluyor.