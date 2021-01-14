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Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 14.01.2021 07:24 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

Guy Ritchie’nin yönetmenliğini üstlendiği başrolünde Jason Statham’ın boy göstereceği henüz adı belli olmayan film cephesinde iki gelişme yaşandı. Ekip, filmin çekimleri için Türkiye’den önce Katar’a gitmek üzere yola çıktı. Filmin oyuncu kadrosuna son olarak Bugzy Malone katıldı.

Guy Ritchie’nin yönetmenliğini Jason Statham’in başrolünü üstlendiği henüz resmi adı açıklanmasa da Five Eyes olarak adlandırılan film için son hazırlıklar tamamlanmak üzere. Bir kısmının Türkiye’de çekileceği filmin ilk durağı Katar olacak.

Sinema kariyerlerini Lock, Stock and Two Smoking Barrels ve Snatch filmleriyle beraber başlatan süper ikili Guy Ritchie ile Jason Statham'ın yeni işleri Five Eyes filminden bomba bir gelime daha yaşandı.

Çekimlerin başlamasına az bir süre kala Jason Statham’lı filmin oyuncu kadrosuna Bugzy Malone da katıldı. Filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham’la birlikte Aubrey Plaza ve Cary Elwes gibi isimler yer alıyor.

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Jason Statham’lı Five Eyes filminde toplanıyorlarJason Statham’lı Five Eyes filminde toplanıyorlar

JASON STATHAM’LI FİLMİN TÜRKİYE AYAĞI ANTALYA’DA ÇEKİLECEK

AA’nın haberine göre; Antalya'da, Türkiye'nin ilk EXPO'su alanı olarak 2016'da açılan botanik park, dev bir film platosuna dönüştürülüyor.

Turizmin başkenti Antalya, sinema sektöründe Hollywood yıldızlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ın bir araya geleceği aksiyon filmi "Five Eyes" Antalya'da çekilecek.

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Bu doğrultuda, Aksu ilçesinde 4 yıl önce, "Çiçek ve Çocuk" temalı kültürel ve görsel şölene ev sahipliği yapan 121 dönümlük alanda, sinema stüdyoları oluşturuluyor.

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