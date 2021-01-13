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Biz onu The Walking Dead’de beklerken, o Penguin Bloom’dan çıktı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 13.01.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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Biz onu The Walking Dead’de beklerken, o Penguin Bloom’dan çıktı

Başrollerini Naomi Watts’la The Walking Dead dizisinin yıldızı Andrew Lincoln’ün paylaştığı Penguin Bloom filminden fragman yayınlandı.

Avustralyalı yönetmen Glendyn Ivin imzalı Penguin Bloom’dan yeni bir fragman yayınlandı. Başrollerini daha önce Oscar adayı olan Naomi Watts ile The Walking Dead dizisinin yıldız ismi Andrew Lincoln paylaşıyor. Toronto Uluslararası Film Festivali kapsamında gösterilen film, eleştirmenlerden oldukça iyi yorumlar aldı. Hatta gelen yorumlara göre Naomi Watss, Penguin Bloom filmiyle bir kere daha Oscar şansını zorlayabilir.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan film, yaşadığı kazanın ardından felç kalan hayat dolu bir kadının yaşadıklarını konu alıyor.

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PENGUİN BLOOM HAKKINDA

Penguin Bloom, ölümcül bir kazanın ardından felç kalan genç bir annenin hikayesini konu ediyor. Trajik bir kaza geçiren Sam, felç kalarak derin bir depresyona sürüklenir. Ailesi, Sam’e yardımcı olmak için elinden geleni yapsa da Sam onu saran derin üzüntüden kurtulamaz. Bir gün Sam’in çocukları yaralı olarak buldukları yavru bir saksağanı eve getirir. Penguin adını verdikleri saksağan ailenin hayatına girmesiyle Sam dahil herkesin hayatı değişir. Penguin’in gelişi Sam’ein hayatında derin bir fark yaratarak ona nasıl yeniden yaşanacağını öğretir.

Penguin Bloom filmini, 27 Ocak 2021 tarihinde Netflix’ten izleyebilirsiniz.

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