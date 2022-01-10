Georgia Fowler gömleğinin düğmesini göbeğine kadar açtı! "Açacaksan neden giydin?"

2018 yılından beri aşk yaşadığı iş insanı Nathan Dalah ile beraberliğinden bir kız bebek dünyaya getiren Georgia Fowler güzelliğiyle büyülüyor. 29 yaşındaki güzel model annelikten kalan zamanlarında eşiyle vakit geçiriyor.

Üç ay önce anne olan model sevgilisiyle romantik bir gece geçirmek için hazırlandı. Doğum kilolarını hızla veren Fowler iddialı bir seçim yaptı. Georgia Fowler yeşil gömlek elbise tercih etti. İçine sütyen giymeyen model düğmelerini de göbeğine kadar açtı.

Georgia Fowler'ın bu iddialı seçimi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü modele "Madem açacaktın neden giydin" diyenler olduğu kadar "Aşırı güzelsin" diyenler de vardı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından soru-cevap yapan Fowler, “Bedeninizde güvenmediğiniz bir yeriniz var mı?” sorusuna, “Yaşlanmak ve akıllanmak ayrıca karnımdaki küçük insan benim bedenimi daha çok sevmemi sağladı” cevabı vermişti.



