MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Georgia Fowler gömleğinin düğmesini göbeğine kadar açtı! "Açacaksan neden giydin?"

Georgia Fowler gömleğinin düğmesini göbeğine kadar açtı! "Açacaksan neden giydin?"

10.01.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria's Secret'ın eski meleği Georgia Fowler sosyal medyada iddialı bir paylaşım yaptı. Gömlek elbise giyen Fowler gömleğinin düğmesinin göbeğin kadar açınca dikkat çekti. Sütyen de giymeyen ünlü model hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Georgia Fowler gömleğinin düğmesini göbeğine kadar açtı! "Açacaksan neden giydin?"

2018 yılından beri aşk yaşadığı iş insanı Nathan Dalah ile beraberliğinden bir kız bebek dünyaya getiren Georgia Fowler güzelliğiyle büyülüyor. 29 yaşındaki güzel model annelikten kalan zamanlarında eşiyle vakit geçiriyor.

Üç ay önce anne olan model sevgilisiyle romantik bir gece geçirmek için hazırlandı. Doğum kilolarını hızla veren Fowler iddialı bir seçim yaptı. Georgia Fowler yeşil gömlek elbise tercih etti. İçine sütyen giymeyen model düğmelerini de göbeğine kadar açtı.

2

Georgia Fowler'ın bu iddialı seçimi sosyal medyada gündem oldu. Ünlü modele "Madem açacaktın neden giydin" diyenler olduğu kadar "Aşırı güzelsin" diyenler de vardı.

Ekran Alıntısı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından soru-cevap yapan Fowler, “Bedeninizde güvenmediğiniz bir yeriniz var mı?” sorusuna, “Yaşlanmak ve akıllanmak ayrıca karnımdaki küçük insan benim bedenimi daha çok sevmemi sağladı” cevabı vermişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağaç maskesiyle yarışmaya damga vurduAğaç maskesiyle yarışmaya damga vurdu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Efsane dizi 'Bizim Ev'in babasıydı! Acı haber... Efsane dizi 'Bizim Ev'in babasıydı! Acı haber...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Otomobil satışlarında korkutan tablo! 'Etkisi yok denecek kadar az oldu! 2022 zor geçecek'

Son dakika... Otomobil satışlarında korkutan tablo! 'Etkisi yok denecek kadar az oldu! 2022 zor geçecek'

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına döndü! Valilikten açıklama

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Ölü sayısı korkunç boyutlarda! ABD'yi sarsan olay

Ölü sayısı korkunç boyutlarda! ABD'yi sarsan olay

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Sosyal medyayı salladı! Matematik sorusu gündemde

Sosyal medyayı salladı! Matematik sorusu gündemde

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Karnı burnunda pozunu paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum kayınvalideden geldi

Sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Sütyensiz pozlarıyla Instagram'ı salladı!

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.