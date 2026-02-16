MAGAZİN

Uzak Şehir 50. bölüm fragmanı yayına saatler kala geldi! Tepki çekti

Pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir 50. bölüm bu akşam erkana gelecek. Uzak Şehir Cihan'ın akıbeti merak edilirken diziye saatler kala 2. fragman geldi. Seyirci ise isyan etti.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde olduğu Uzak Şehir dizisi pazartesi günleri zirveyi bırakmıyor. 16 Şubat akşamı 50. bölümüyle ekrana gelecek Uzak Şehir'de Cihan'ın kaza sonrasındaki durumu merak ediliyor. Uzak Şehir fragmanı da sonunda yayınlandı.

UZAK ŞEHİR 50. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yaşanan kazanın ardından Cihan’ın durumu ciddiyetini korurken, ameliyat masasına uzanan süreç beklenmedik bir riskle daha da karmaşık hâl alır. Hayatla ince bir çizgide duran Cihan için zaman daralırken, Alya bütün gücünü onun iyileşmesine adar.

Alya’nın oğlunu korumak için attığı adımların Cihan’ı bu noktaya sürüklediğini düşünmesi, onun yükünü daha da ağırlaştırır. Öte yandan Zerrin, bebeğinin ansızın rahatsızlanmasıyla büyük bir korku yaşar. Kimseye belli etmeden ona ulaşmaya çalışırken, hiç hesap etmediği bir bakışa yakalanır. Önünde duran bu engel sakladığı sırrın ortaya çıkmasına neden olur.

FRAGMAN SON ANDA GELDİ

Uzak Şehir 50. bölüm 2. fragmanı da yayından saatler önce ekrana geldi. "Alya ile Boran'ın boşanma davası sonuçlanıyor! Hakim, küçük Cihan'ın velayetini kime verecek?" merak edilirken seyirciler ise fragmanın geç kalmasına isyan etti.

Uzak Şehir seyircisi fragman altına "Zahmet oldu", "Böyle fragman mı olur?", "Şükür nihayet fragman gelmiş" yorumları geldi.

