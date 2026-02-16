MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

9-15 Şubat haftalık reytingleri: Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir mücadelesi

9-15 Şubat haftasında reyting yarışında nefesler tutuldu! Taşacak Bu Deniz ile Uzak Şehir arasındaki kıyasıya mücadele, total ve AB gruplarında dengeleri değiştirirken zirvenin sahibi merak konusu oldu.

9-15 Şubat haftalık reytingleri: Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir mücadelesi

9-15 Şubat haftası televizyon ekranlarında adeta reyting fırtınası esti! İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz ile Uzak Şehir arasındaki büyük rekabet, sosyal medyada da gündem olurken haftanın kazananı merak uyandırdı. Total ve AB gruplarında değişen dengeler, zirve yarışını daha da kızıştırdı.

Prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre, TRT 1’in rekorları alt üst eden dizisi Taşacak Bu Deniz, bir puanı aşkın düşüşe rağmen 14,57 reytingle zirvedeki yerini korudu.

9-15 Şubat haftalık reytingleri: Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir mücadelesi 1

TRT 1’in güçlü performansını sürdüren dizisi Taşacak Bu Deniz haftalık kayba rağmen liderliğini devam ettirirken, Kanal D’nin rekortmen yapımı Uzak Şehir kandil dönüşünde hafif oranda artarak 13,45 reytingle zirveyi en yakından takip etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yayına saatler kala paylaşıldı! Seyirciden tepki geldi Yayına saatler kala paylaşıldı! Seyirciden tepki geldi

ATV’nin Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’lu yeni dizisi A.B.İ., beşinci bölümünde 1,5 puanlık düşüş yaşasa da 8,54 reytingle üçüncü sıradaki yerini korudu.

9-15 Şubat haftalık reytingleri: Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir mücadelesi 2

İşte reyting listesi:
Total:
1.Uzak Şehir
2.Taşacak Bu Deniz
3.Abi
4.Güller ve Günahlar
5.Halef Köklerin Çağrısı

AB:
1.Taşacak Bu Deniz
2.Uzak Şehir
3.Yeraltı
4.Kızılcık Şerbeti
5.Halef Köklerin Çağrısı

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Açıklaması gündeme gelmişti! Tepki çekince...Açıklaması gündeme gelmişti! Tepki çekince...
Yayına saatler kala paylaşıldı! Seyirciden tepki geldiYayına saatler kala paylaşıldı! Seyirciden tepki geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.