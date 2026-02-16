9-15 Şubat haftalık reytingleri: Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir mücadelesi

9-15 Şubat haftası televizyon ekranlarında adeta reyting fırtınası esti! İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz ile Uzak Şehir arasındaki büyük rekabet, sosyal medyada da gündem olurken haftanın kazananı merak uyandırdı. Total ve AB gruplarında değişen dengeler, zirve yarışını daha da kızıştırdı.

Prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre, TRT 1’in rekorları alt üst eden dizisi Taşacak Bu Deniz, bir puanı aşkın düşüşe rağmen 14,57 reytingle zirvedeki yerini korudu.

TRT 1’in güçlü performansını sürdüren dizisi Taşacak Bu Deniz haftalık kayba rağmen liderliğini devam ettirirken, Kanal D’nin rekortmen yapımı Uzak Şehir kandil dönüşünde hafif oranda artarak 13,45 reytingle zirveyi en yakından takip etti.

ATV’nin Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’lu yeni dizisi A.B.İ., beşinci bölümünde 1,5 puanlık düşüş yaşasa da 8,54 reytingle üçüncü sıradaki yerini korudu.

İşte reyting listesi:

Total:

1.Uzak Şehir

2.Taşacak Bu Deniz

3.Abi

4.Güller ve Günahlar

5.Halef Köklerin Çağrısı

AB:

1.Taşacak Bu Deniz

2.Uzak Şehir

3.Yeraltı

4.Kızılcık Şerbeti

5.Halef Köklerin Çağrısı