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Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 13.03.2019 08:27 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo önderliğindeki Juventus, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçı iki farklı kaybettiği eleme turlarında ilk kez tur atlamayı başardı. Ronaldo'nun tarih yazan performansı sonrası sevgilisi Georgina Rodriguez de en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

İşte yaşananlar...

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

Şampiyonlar Liginde Juventus, deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i sahasında konuk etti.

Şampiyonlar Liginde Juventus, deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i sahasında konuk etti.

İtalyan ekibi, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

İtalyan ekibi, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

RONALDO, MESSİ'Yİ YAKALADI

RONALDO, MESSİ'Yİ YAKALADI

Karşılaşmada 3. penaltıdan olmak üzere 27, 48 ve 86'ncı dakikalarda rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı.

Karşılaşmada 3. penaltıdan olmak üzere 27, 48 ve 86'ncı dakikalarda rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı.

GEORGİNA RODRİGUEZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

GEORGİNA RODRİGUEZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cristiano Ronaldo'nun Madrid karşısında şov yapması, Portekizli oyuncunun sevgilisi Georgina Rodriguez'i duygulandırdı.

Cristiano Ronaldo'nun Madrid karşısında şov yapması, Portekizli oyuncunun sevgilisi Georgina Rodriguez'i duygulandırdı.

Rodriguez, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Rodriguez, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

İşte Rodriguez'in kameralara yansıyan gözyaşları...

İşte Rodriguez'in kameralara yansıyan gözyaşları...

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı

Georgina Rodriguez, galibiyet sonrası göz yaşlarını tutamadı
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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez

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