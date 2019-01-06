SPOR

Georgios Tzavellas: Şampiyonluk favorim Başakşehir

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 06.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor'un Yunan futbolcusu Georgios Tzavellas, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir'i favori gördüğünü söyledi.

Georgios Tzavellas: Şampiyonluk favorim Başakşehir

Georgios Tzavellas, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin, "Genel anlamda sahada oynanan futbola bakarım ve Başakşehir de çizgisini şu ana kadar hiç bozmadı. Sanırım favorim Başakşehir" dedi.

Anadolu takımları içinde Evkur Yeni Malatyaspor'u beğendiğini ifade eden Tzavellas, "Belli bir çizgileri var, bu çizgilerini beğeniyorum. Biz seyircimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar sadece bizden galibiyeti değil, iyi mücadele de istiyor. Biz de iyi futbolu burada göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE İNSANLAR, YUNAN İNSANINI SEVİYOR"
Türkiye'de bulunduğu iki yılda hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Tzavellas; ırkçılık, saygısızlık, soğukluk hissetmediğini belirtti. Sokakta yürüdüğünde, kafede oturduğunda hep güler yüzle karşılandığına dikkati çeken Tzavellas, "Görüyorum ki Türkiye'de insanlar Yunan insanını seviyor. Hiçbir şekilde ırkçı söylemler sarf etmediler. Yunanistan'da da öyle aslında. Benim çevremdeki insanlar, bu tarz şeyler söylemiyor" ifadelerini kullandı.

"YUNAN HOCALAR DAHA İYİ' DEMEYİM"
Georgios Tzavellas, devre arası tatilinde gittiği ülkesinde verdiği röportajın yanlış anlaşıldığını aktardı. Basın kuruluşları ve ülkeler arasındaki haber alışverişinde, tercümelerde sıkıntılar yaşanabildiğini belirten Tzavellas, 'Türk antrenörlerin Yunan antrenörler kadar iyi olmadıkları' söylemini saygısızlık olarak gördüğünü , böyle bir ifade kullanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Türkiye'de şu ana kadar üç Türk antrenörle çalıştığını hatırlatan Tzavellas, şöyle konuştu:

"Yunan hocalar daha iyi, demedim. Yunan teknik direktörlerin de Türk hocalar kadar iyi olduğunu, fakat aldıkları ücretler bakımından fark olduğunu söyledim. Bunun da nedeni ligin kalitesi ve bütçesi. Biliyorsunuz, Yunan ligi bu kadar kaliteli olmadığı için bütçeler de Türk ligi kadar yüksek değil. Bundan dolayı da antrenörlerin kazançları arasında büyük fark oluşuyor. Ben bundan bahsettim ama gerek tercümede, gerek haber alışverişinde bazı farklılıklar oluşabiliyor. Hatanın ya da yanlışın düzeltilmesi gerekiyor."

Tzavellas, Türk ve Yunan futbolunu mukayese edemeyeceğini ifade etti. Futbolda geride olduklarını anlatan Tzavellas, "Elbette Avrupa'da oynayan takımlarımız ve iyi futbolcularımız var ama bazı kriterlerde gerçekten büyük farklar var. Bizim gerçekten futbolu, futbol organizasyonunu, tesisleri, statları geliştirmemiz lazım. Ama dediğim gibi iyi yetenekler var, iyi bir ortam var. Bunu üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ORTA YOLU BULACAĞIZ"
Aytemiz Alanyaspor'da mutlu olduğunu, karşılıklı sevgi ve saygının her zaman bulunduğunu aktaran Tzavellas, sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında, "Biliyorsunuz, bu dönemde takımlar öncelikle dış transfere odaklanıyor. Sezon başında görüşme yapmıştık ama karşılıklı olarak erken olduğunu düşündük, bu döneme erteledik. Bugün yarın oturup bir görüşme yapacağız. Orta yolu mutlaka bulacağız" şeklinde görüş belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
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