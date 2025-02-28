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  4. Gerard Pique'den devrim niteliğinde teklif! 0-0 biten maçlar için önerisi yeni tartışmanın fitilini ateşleyecek

Gerard Pique'den devrim niteliğinde teklif! 0-0 biten maçlar için önerisi yeni tartışmanın fitilini ateşleyecek

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.02.2025 16:15
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Futbolseverlerin futbola dair en sevmediği olaylardan biri 0-0 biten maçlar. Heyecansız ve temposuz oynanan maçlar seyir zevkini aşağılara çekerken, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Gerard Pique devrim niteliğinde bir teklifte bulundu. Pique 0-0 biten maçlarda takımlara puan verilmemesi gerektiğini savundu. Yakın gelecekte böyle bir durum söz konusu olur mu bilinmez ama Pique'nin bu teklifi uzun süre tartışma konularından biri olacak.

Gerard Pique'den devrim niteliğinde teklif! 0-0 biten maçlar için önerisi yeni tartışmanın fitilini ateşleyecek

Ciddi yatırımları yapıldığı ve dünya pazarında önemli yeri bulunan futbolda taraftarların en çok tepki gösterdiği durum 0-0 biten maçlar. Birçok kişi heyecanla stadları doldurup, televizyon başına geçerken maçın 0-0 bitmesi tüm heyecanı baltalıyor.

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PİQUE'DEN DEVRİM NİTELİĞİNE TEKLİF

Konuyla ilgili olarak birçok açıklama yapılırken, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Gerard Pique devrim niteliğinde bir teklifte bulundu.

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"0-0 BİTEN MAÇLARA PUAN VERİLMESİ"

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın podcast programına katılan Pique 0-0 sona eren maçlar için yaptığı öneri dikkat çekti.

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"300 EUROYA KADAR PARA HARCIYORSUNUZ VE MAÇ 0-0 BİTİYOR BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Pique konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir futbol stada gidip 300 euroya kadar para harcıyorsunuz ve maç 0-0 bitiyor, böyle bir şey olamaz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.

"TAKIMLAR 0 PUAN ALMALI"

Şu önerinin üzerinde düşünülebilir. Eğer bir maç 0-0 biterse, takımlar sıfır puan almalı. Böyle olursa maçlarda 70. dakikadan itibaren daha fazla pozisyon olmaya başlar."

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Gerard Pique barcelona
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