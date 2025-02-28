Gerard Pique'den devrim niteliğinde teklif! 0-0 biten maçlar için önerisi yeni tartışmanın fitilini ateşleyecek

Ciddi yatırımları yapıldığı ve dünya pazarında önemli yeri bulunan futbolda taraftarların en çok tepki gösterdiği durum 0-0 biten maçlar. Birçok kişi heyecanla stadları doldurup, televizyon başına geçerken maçın 0-0 bitmesi tüm heyecanı baltalıyor.

PİQUE'DEN DEVRİM NİTELİĞİNE TEKLİF

Konuyla ilgili olarak birçok açıklama yapılırken, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Gerard Pique devrim niteliğinde bir teklifte bulundu.

"0-0 BİTEN MAÇLARA PUAN VERİLMESİ"

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın podcast programına katılan Pique 0-0 sona eren maçlar için yaptığı öneri dikkat çekti.

"300 EUROYA KADAR PARA HARCIYORSUNUZ VE MAÇ 0-0 BİTİYOR BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Pique konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir futbol stada gidip 300 euroya kadar para harcıyorsunuz ve maç 0-0 bitiyor, böyle bir şey olamaz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.

"TAKIMLAR 0 PUAN ALMALI"

Şu önerinin üzerinde düşünülebilir. Eğer bir maç 0-0 biterse, takımlar sıfır puan almalı. Böyle olursa maçlarda 70. dakikadan itibaren daha fazla pozisyon olmaya başlar."