Gerard Pique'den devrim niteliğinde teklif! 0-0 biten maçlar için önerisi yeni tartışmanın fitilini ateşleyecek

Ciddi yatırımları yapıldığı ve dünya pazarında önemli yeri bulunan futbolda taraftarların en çok tepki gösterdiği durum 0-0 biten maçlar. Birçok kişi heyecanla stadları doldurup, televizyon başına geçerken maçın 0-0 bitmesi tüm heyecanı baltalıyor.
Konuyla ilgili olarak birçok açıklama yapılırken, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eski yıldızı Gerard Pique devrim niteliğinde bir teklifte bulundu.
Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'ın podcast programına katılan Pique 0-0 sona eren maçlar için yaptığı öneri dikkat çekti.
Pique konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bir futbol stada gidip 300 euroya kadar para harcıyorsunuz ve maç 0-0 bitiyor, böyle bir şey olamaz. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor.
Şu önerinin üzerinde düşünülebilir. Eğer bir maç 0-0 biterse, takımlar sıfır puan almalı. Böyle olursa maçlarda 70. dakikadan itibaren daha fazla pozisyon olmaya başlar."
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