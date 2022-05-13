Gerçeğinden çok daha güzel! Starbucks kurabiyesi tarifi

Misafirleriniz geliyor ve çayın, kahvenin yanına çıkaracak atıştırmalık bulamıyor musunuz? Bu tarif ile tüm soru işaretlerinizi çözebilirsiniz. Kıtır kıtır olan starbucks kurabiyesini bir kez yapınca her zaman yapmak isteyeceksiniz. Bu kurabiyenin hem yapımı oldukça basit hem de bayatlama derdi yok. Kısacık bir sürede hazırlayacağınız kurabiye çok uğraşmışsınız gibi gözükecek. Favori atıştırmalığınız olacak starbucks kurabiyesini kesinlikle denemelisiniz.

STARBUCKS KURABİYESİ TARİFİ

2.5 su bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

10 yemek kaşığı tereyağı (150 gram)

2 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya

100 gram ceviz içi

50 gram damla çikolata

STARBUCKS KURABİYESİ YAPILIŞI

Bir kabın içerisine şeker ve yumurta sarılarını ekleyerek karıştırın.

Üzerine vanilya, su ve oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağını ekleyin.

Kabartma tozu ve tarçını da ekledikten sonra karıştırmaya devam edin.

Unu eleyerek azar azar ekleyin ve hamur ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Hamur şekli bozulmayacak bir kıvama geldiğinde ceviz ve damla çikolatayı ekleyerek yoğurun. Ancak yoğurma işlemi 1-2 dakikayı geçmesin.

Hamuru iki parçaya ayırdıktan sonra silindir şekli verin.

Kurabiye hamurunu buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine, kurabiyelere şekil vererek dizin.

Önceden ısıtılmış 160 dereceli fırında (fanlı) 12 dakika pişirin.

Kurabiyeler fırından çıktığında yumuşak olacaktır. Soğuduktan sonra ise dışı çıtır, içi yumuşak kalır.

STARBUCKS KURABİYESİ KALORİSİ

Starbucks kurabiyesinin bir porsiyonu, yaklaşık 310 kaloridir. Ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.



