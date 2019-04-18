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Gerçek olabileceğine inanamayacağınız tesadüfler

bucokiyiymiş bucokiyiymiş
EĞLENCE  | 18.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kadere inanmasanız bile hayatınızdaki bazı olaylar açıklanamayacak kadar tesadüf olabilir. Şuan evli olduğunuz eşiniz ile daha önce karşılaşmış olabilirsiniz hatta birbirinizden habersiz aynı fotoğraf karesinde yer almış olabilirsiniz. Bu kadarı da tesadüf olamaz diyebileceğiniz fotoğrafları sizin için hazırladık, gelin beraber bakalım.

Gerçek olabileceğine inanamayacağınız tesadüfler

1. Hemşire 28 yıl önce bakımını yaptığı erkek bebeğin şimdi meslektaşı olduğunu fark etti.

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2. (Soldaki adam) Gelecekteki karısı ve karısının ailesiyle tanışmadan 7 yıl önce

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3. Yaprağın üzerine tuvaletini yapan güvercinin portresi

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4. Çin'de evli olan çift, gençken aynı fotoğrafta görünmüşler

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5. Geçen ay evlenen çift daha önce karşılaşmadıklarını düşünüyordu ama birkaç yıl sonra çiftin annelerinin lisede yakın arkadaş olduğunu öğrendiler ve bu fotoğraf evlenen çiftin ilk fotoğrafı

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6. Duvarda asılı olan resimdeki adama benzeyen hasta

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7. Fırtınadan ucuz yırtan arabalar

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8. Bu yusufçuk şortla aynı renk ve desene sahip

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9. Kendine benzeyen oyuncak bir bebek

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10. Birbirine yapışık üç muz

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11. Bindiği uçakta tek kırık ekrana sahip kişi

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12. Bisiklet sürerken telefonu bisikletin zincirine takılmış

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Anahtar Kelimeler:
tesadüf Inanılmaz

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