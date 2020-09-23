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Gerçek risotto nasıl yapılır? Karışınızda MasterChef mantarlı risotto tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununda jüri üyeleri yarışmacılardan risotto yapmalarını istediler. İzleyicilerin dikkatle izlediği bu tarif ise internette en çok aratılan yemek tarifi oldu. Mantarlı risotto nasıl yapılır diyenler ve mutfağında pişirmek isteyenler için biz de yapılışını detaylandırdık.

Gerçek risotto nasıl yapılır? Karışınızda MasterChef mantarlı risotto tarifi

Her bir bölümü heyecanla takip edilen MasterChef Türkiye'de dün akşam mantarlı risotto tarifi yapıldı. Yarışmayı takip edenler ise internette risotto tarifini ve yapılışını aramaya başladılar. Gerçek risotta nasıl yapılır, merak ediyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

Yarım paket risotto pirinci
Yarım paket kültür mantarı
Bir adet soğan
2 diş sarımsak
100 gram rendelenmiş parmesan peyniri
3 su bardağı tavuk suyu
Bir kadeh sek beyaz şarap (gerçek risottoda kullanılır, dilerseniz kullanmayabilirsiniz)
Tereyağı
Tuz
Karabiber

YAPILIŞI

Geniş bir tavada terayağını eritin.
Sarımsak ve soğanı ince ince kıyıp terayağında kavurun.
Pirinci ilave edip sürekli karıştırıp 5 dakika kavurun.
Mantarları ince bir şekilde doğrayın ve tavaya ekleyin.
Beyaz şarabı ilave edin. Eğer şarap kullanmayacaksanız bu kısımı es geçin.
Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın.
Pirinç yumuşayınca ocaktan alın.
Servis tabağına alıp rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.

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