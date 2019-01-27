Gereksiz antibiyotik kullanımına ilişkin korkutan uyarı!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Erol, el hijyenine dikkat etmenin ve gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmanın, hastane enfeksiyonlarını azaltmada en önemli iki unsur olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Erol, hastane enfeksiyonlarının, hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında kuluçka döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine rağmen bazen taburcu olduktan sonra da ortaya çıkabilen enfeksiyonlar olduğunu anlattı.

HASTANEDE YATAN HASTALARIN YÜZDE 7-12'SİNDE HASTANE ENFEKSİYONU GELİŞİYOR



Hastane enfeksiyonlarının genellikle yatıştan 48-72 saat sonra ve taburcu olduktan sonraki ilk 10 gün içinde ortaya çıktığına işaret eden Erol, bu enfeksiyonların tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu oluşturduğunu aktardı.

Serpil Erol, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, hastanede yatan hastaların yüzde 7-12'sinde hastane enfeksiyonlarının geliştiğini belirterek, şunları kaydetti: "Geri kalmış ülkelerde bu oran daha yüksek olabilmektedir. Hastaların bağışıklık sistemlerinin zayıf olması, ileri yaş, çok çeşitli tıbbi girişimler yapılması, altta yatan kronik bir hastalığın bulunması, kalabalık hastane ortamları, antibiyotik kullanımı gibi birçok faktör, hastanede yatan hastalarda enfeksiyon gelişimi riskini artırmaktadır. Bu enfeksiyonlara, daha ağır hastalıkları olan hastaların yattığı yoğun bakım üniteleri, cerrahi birimler, yanık ünitesi gibi birimlerde daha sık rastlanmaktadır."