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Gerginlik, 2014 yılına dayanıyor! Alman basını, "Galatasaraylı taraftarlar, Thomas Tuchel'den nefret ediyor" diyerek sebebini açıkladı!

05.12.2023 16:26 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, son hafta Kopenhag ile 'tamam ya da devam' maçına çıkacak. Grubun 5. haftasında sarı - kırmızılılar ile Manchester United, 3-3 berabere kalmıştı. Bayern Münih ise evinde Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak sürprize imza atmıştı. Okan Buruk ise Alman devini eleştirmişti. Ülke basınındaki haberlerde Galatasaraylı taraftarların Thomas Tuchel öfkesine değinildi. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United'ı konuk etmişti. Rams Park'ta 3-1 geriye düşen Cimbom, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve puanını 5 yapmıştı. Grubun diğer maçında ise sürpriz bir skor yaşanmıştı. Bayern Münih, ağırladığı Kopenhag ile 0-0 berabere kalmış ve son hafta oynanacak karşılaşmaların önemi daha da artmıştı.

"BAYERN, KAZANMAK İSTİYORMUŞ GİBİ BİR OYUN SERGİLEMEDİ"

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçının ardından Bayern'in Kopenhag ile evinde berabere kalmasını eleştirmişti.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi." ifadelerini kullanmış ve bu sözler sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

TARAFTARLARIN ÖFKESİNE DEĞİNDİLER

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Okan Buruk'un açıklamaları Alman basınında yer alırken, Galatasaraylı taraftarların Bayern Teknik Direktörü Thomas Tuchel'e olan öfkesine de vurgu yapıldı.

Sarı - kırmızılı futbolseverlerin Tuchel'e olan kızgınlığının sadece Kopenhag maçından kaynaklı olmadığı vurgulandı.

SEBEBİ 2014 YILINA DAYANIYOR

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Bild'in haberine göre Galatasaraylı taraftarların öfkesi, 2014 yılına dayanıyor. Haberde sarı - kırmızılı kulübün 9 yıl önce takımın başına Thomas Tuchel'i getirmek istediği kaydedildi.

Alman çalıştırıcının Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu ve menajerlerini görüşme için Türkiye'ye gönderdiği belirtildi.

Ancak daha sonrasında Tuchel'in birden masadan kalkması ve o dönem Mainz'dan Borussia Dortmund'a imza atması nedeniyle sarı - kırmızılı taraftarların kendisinden nefret ettiği aktarıldı.

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