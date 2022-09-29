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Geri mi dönüyor? Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a destek! "Sık sık Florya'ya gidiyorum1

29.09.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in yönetiminde ikinci başkanlık görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak, her çarşamba düzenlediği geleneksel Karadeniz yemeğinde Dursun Özbek ve Okan Buruk ile bir araya geldi. Albayrak, buluşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Geri mi dönüyor? Abdurrahim Albayrak'tan Dursun Özbek ve Okan Buruk'a destek! "Sık sık Florya'ya gidiyorum1

Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Abdurrahim Albayrak, her çarşamba günü düzenlediği geleneksel Karadeniz yemeğine Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk da katıldı. Albayrak yemekte hem Özbek hem Buruk'la samimi görüntüler verdi.

"ÇOK ŞÜKÜR GALATASARAY İYİ"

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Özbek'e, "Çok şükür başkanım, Galatasaray iyi gidiyor. Galatasaray iyi olduğu sürece biz mutluyuz" diyen Albayrak, hocası Buruk'a ise şu sözlerle destek verdi:

"KENDİ DÖNEMİMDEN DAHA ÇOK İSTİYORUM"

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"Okan Buruk'un başarılı olmasını, Galatasaray'ın şampiyon olmasını çok istiyorum. Hatta kendi dönemimde bile bu kadar istememiştim. Çünkü Okan hoca karakterli, düzgün bir insan ve başarılı olmayı herkesten çok hak ediyor. Florya'ya sık sık gidip takımı ve hocamı ziyaret ediyorum. Her zaman yanlarında olacağım."

Abdurrahim Albayrak'ın bu açıklamaları sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, eski yöneticinin yeniden sarı - kırmızılı kulübe geri döneceğini iddia etiler.


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Okan Buruk Dursun Özbek Abdurrahim Albayrak galatasaray ust buruk
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