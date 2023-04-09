Gerilim tırmanıyor! Beşiktaş'tan TFF'ye dev tepki! O toplantıya katılmayacaklar...

Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızışmaya başladı. Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı tüm maçların geçersiz sayılması yönünde başvuruda bulunmuştu.

FEDERASYON REDDETMİŞTİ

Federasyon ise siyah - beyazlı kulübün talebini net bir ifadeyle reddetmişti. İki taraf arasında gerilim devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerini çarşamba günü Riva'da düzenlenecek toplantıya davet etti.

AHMET NUR ÇEBİ KATILMAYACAK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise TFF'nin düzenleyeceği toplantıda bulunmama kararı aldı. Çebi'nin bu hareketinin altında TFF'nin başvuruya verdiği yanıtın yattığı kaydedildi.

