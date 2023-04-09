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Gerilim tırmanıyor! Beşiktaş'tan TFF'ye dev tepki! O toplantıya katılmayacaklar...

09.04.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerilim de sürüyor. Siyah - beyazlılar, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı tüm maçların geçersiz sayılmasını talep etmişti. Federasyon ise Beşiktaş'ın bu isteğini reddetmişti. Kara Kartal, TFF'ye tepkisini farklı bir şekilde daha gösterecek. İşte detaylar...

Gerilim tırmanıyor! Beşiktaş'tan TFF'ye dev tepki! O toplantıya katılmayacaklar...

Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, şampiyonluk yarışı da iyiden iyiye kızışmaya başladı. Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'na deprem nedeniyle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın bu sezon oynadığı tüm maçların geçersiz sayılması yönünde başvuruda bulunmuştu.

FEDERASYON REDDETMİŞTİ

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Federasyon ise siyah - beyazlı kulübün talebini net bir ifadeyle reddetmişti. İki taraf arasında gerilim devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerini çarşamba günü Riva'da düzenlenecek toplantıya davet etti.

AHMET NUR ÇEBİ KATILMAYACAK

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise TFF'nin düzenleyeceği toplantıda bulunmama kararı aldı. Çebi'nin bu hareketinin altında TFF'nin başvuruya verdiği yanıtın yattığı kaydedildi.

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