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Gervinho kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte Gervinho'nun oynadığı takımlar...

26.05.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'a transfer olmasının ardından Gervinho'nun hayatı futbol meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Gervinho kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte Gervinho'nun oynadığı takımlar...

Gervinho kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte Gervinho'nun oynadığı takımlar...

Trabzonspor bu sefer transfer çalışmalarını erkenden halletti. Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın üstlendiği Trabzonspor, oyuncu kadrosuna Gervinho'yu kattı. Bunun üzerine Gervinho'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Gervinho kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte Gervinho'nun oynadığı takımlar...

GERVİNHO KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

27 Mayıs 1987 Anyama, Fildişi doğumlu Gervinho 33 yaşındadır. 1.79 botundaki Gervinho sağ açık, forvet pozisyonunda oynamaktadır.

2008 Yaz Olimpiyatları'nda kaptan görevini yürüten Gervinho'nun kaptan olarak seçilmesinins sebebi,olimpiyat elemelerinde Mali'ye 2 gol atması ve maçın 3-1 bitmesi olmuştur. Bu olay Gervinho'nun kariyerinde dönüm noktalarından birisi olmuştur. Fildişi Sahilli futbolcunun ünü artmıştır.

Öte yandan Gervinho, olimpiyatlarda Fildişi Sahili'nin Sırbistan'a karşı yaptığı maçta 2 gol attı ve takımının 3 puan almasına neden olmuştur. Söz konusu maç 4-2 bitti.

Yetenekli futbolcu, "gervinhofficial" kullanıcı adı ile Instagram hesabından paylaşım yapıyor.

Gervinho kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte Gervinho'nun oynadığı takımlar...

GERVİNHO'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

Gervinho'nun tam adı, Gervais Lombe Yao Kouassi'dir. 33 yaşındaki futbolcu akriyer hayatına Belçika'nın Beveren takımında başlamıştır. Ardından Le Mans'a transfer olmuştur. Yeni takımda gösterdiği yetenek ile dikkat çeken Gervinho, 2009 yılında 6.5 Milyon Euro'ya Lille'ye katılmıştır. İki sezon Lille'de duran başarılı futbolcu, ardından 12 Milyon Euro'ya Arsenal'e taransfer olmuştur.

Kariyer hayatı boyunca birçok forma giyen Gervinho'nun Arsenal'in ardından izlediği yol şu şekildedir: Roma, Hebei, Parma...

Kariyer hayatı boyunca toplamda 493 maçta kendisini gösteren ünlü futbolcu 131 gol ve 85 asiste imza attı. Altın çağlarını Lill'de gösteren yetenekli oyuncu 96 maçta 36 gol 20 asist yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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