Trabzonspor bu sefer transfer çalışmalarını erkenden halletti. Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın üstlendiği Trabzonspor, oyuncu kadrosuna Gervinho'yu kattı. Bunun üzerine Gervinho'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Gervinho kaç yaşında, aslen nereli ve hangi mevkide oynuyor? İşte Gervinho'nun oynadığı takımlar...

GERVİNHO KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ VE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

27 Mayıs 1987 Anyama, Fildişi doğumlu Gervinho 33 yaşındadır. 1.79 botundaki Gervinho sağ açık, forvet pozisyonunda oynamaktadır.

2008 Yaz Olimpiyatları'nda kaptan görevini yürüten Gervinho'nun kaptan olarak seçilmesinins sebebi,olimpiyat elemelerinde Mali'ye 2 gol atması ve maçın 3-1 bitmesi olmuştur. Bu olay Gervinho'nun kariyerinde dönüm noktalarından birisi olmuştur. Fildişi Sahilli futbolcunun ünü artmıştır.

Öte yandan Gervinho, olimpiyatlarda Fildişi Sahili'nin Sırbistan'a karşı yaptığı maçta 2 gol attı ve takımının 3 puan almasına neden olmuştur. Söz konusu maç 4-2 bitti.

Yetenekli futbolcu, "gervinhofficial" kullanıcı adı ile Instagram hesabından paylaşım yapıyor.